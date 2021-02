Pozitivní výsledek se ukázal u 26 seniorů, což je přibližně polovina klientů. Pracovníků je momentálně 12 pozitivních. Dalších šest je v karanténě nebo v pracovní neschopnosti z jiného důvodu, než je nákaza Covid-19.

„Situace je velice vážná, ale díky pomoci, které se nám dostává, je základní péče o klienty zajištěna,“ sdělila ředitelka zařízení Markéta Sosnová. Podle ní jedna klientka musela být převezena do nemocnice, ostatní mají zatím lehčí průběh v podobě zvýšených teplot a únavy. „Všichni pevně doufáme, že to takhle i zůstane. Rodiny pozitivně testovaných klientů byly samozřejmě informovány a pokud by došlo ke změně zdravotního stavu, bude rodina neprodleně vyrozuměna,“ informovala.

„Tímto žádám všechny blízké našich obyvatel o ohleduplnost a pochopení, protože náš personál s ohledem na katastrofální situaci není schopen vyřizovat telefonáty a umožňovat telefonické kontakty s klienty. Prioritou je pro nás momentálně péče o klienty,“ vysvětlila. „V případě, že vám telefon na sesterně nikdo nezvedne, zkuste to později nebo volejte na číslo 731 464 181, kde se vám pokusím odpovědět,“ uvedla ředitelka.

Druhé kolo PCR testů čeká klienty a zaměstnance Domova pro seniory ve Vroutku v pátek 26. února. V zařízení se nákaza dosud vyskytovala minimálně.

Kvůli zhoršené epidemiologické situaci, v okrese Louny je aktuálně přes tisíc nakažených, začal platit zákaz návštěv v žateckém a lounském domově pro seniory.