V poslední době prošla zařízení v okrese opravami a rekonstrukcemi, pobyt v domovech je tak příjemnější. Část ubytovacích kapacit funguje ve zvláštním režimu, určena je pro klienty trpícími Alzheimerovou chorobou, stařeckými a jinými typy demencí.

Domov pro seniory U Pramene Louny má celkovou kapacitu 145 klientů, naplněnost je stoprocentní. V červenci tu skončila rozsáhlá rekonstrukce vnitřního vybavení za zhruba 40 milionů korun, zařízení pak nabralo padesát lidí najednou. I tak nemůže uspokojit všechny zájemce. „V pořadníku máme padesát lidí,“ sdělila ředitelka Jana Černá.

Větší komfort v Žatci

Také v Žatci je domov pro seniory s kapacitou 129 lůžek zcela zaplněný, na přijetí čeká osm desítek zájemců. Rovněž objekty žateckého domova pro seniory prošly v minulých letech rekonstrukcemi, další investice se plánují. „Na rok 2020 chystáme velké rekonstrukce osmi pokojů v přízemí, nově to budou pokoje se samostatným WC a sprchou, takové malé garsonky. Komfort pro ubytované klienty se hodně zvýší. Akci plánujeme na etapy ve dvou letech,“ přiblížil ředitel Domova pro seniory a Pečovatelské služby v Žatci Petr Antoni.

Kapacita rovněž plně zaplněného domova v Podbořanech je 105 klientů. „Loni jsme ji snížili, protože jsme zrušili vícelůžkové pokoje. Dnes máme 65 jednolůžkových a 20 dvoulůžkových pokojů. Každý pokoj má vlastní koupelnu a WC. Většina má balkon,“ sdělila ředitelka Domova pro seniory Marie Henlínová.

Rovněž v Podbořanech by se větší kapacita hodila. „Evidujeme 38 zájemců. Může se to zdát málo, ale evidujeme pouze žadatele, kteří naši pomoc aktuálně potřebují,“ vysvětlila Marie Henlínová.

Rekonstrukce v Podbořanech

Do vylepšení podbořanského domova v minulých letech investovali nemalé prostředky, další akce se ještě plánují. „Investovat se v budoucnu bude do opravy střechy, kanalizace a odpadů v budově, do signalizace, výměn dveří a opravy fasády,“ vypočetla ředitelka.

Svou kapacitu má zaplněnou i Domov pro seniory ve Vroutku. Jde o zařízení se zvláštním režimem. „Naší cílovou skupinou jsou lidé od 55 let věku trpící Alzheimerovou chorobou, stařeckými a jinými typy demencí,“ uvedla ředitelka Markéta Sosnová. Domov má momentálně v pořadníku tři desítky žádostí o umístění seniorů.

Mezi velké investiční akce posledních let se ve Vroutku řadí oprava kuchyně, výstavba prádelny, nová fasáda na obou budovách nebo nový výtah.

„Během příštích období plánujeme revitalizaci přilehlé zahrady a dvora tak, aby koncepce a použité prvky odpovídaly naší cílové skupině. Budou použity prvky z konceptu takzvaných smyslových zahrad,“ přiblížila Markéta Sosnová.

V domovech pro seniory v okrese Louny jsou většinou klienti, kteří dřív bydleli v příslušných městech. V Podbořanech mají vzhledem ke geografické poloze regionu na rozhraní čtyř krajů i klienty z Rakovnicka nebo Karlovarska.