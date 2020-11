Nakažených seniorů v Česku přibývá. Nákaza u nich mívá horší průběh, víc je také obětí. Plošné testování v sociálních zařízeních má zajistit jejich větší ochranu. Vyšetření klientů domovů a jejich zaměstnanců se má opakovat každých pět dnů.

„Testy zatím nemáme, podle současných informací bychom je měli dostat do pátku. Jakmile je obdržíme, jeden den mají být uložené při pokojové teplotě a hned potom s testováním začneme,“ sdělila ředitelka Domova pro seniory U Pramene Louny Jana Černá. Testování tu budou zajišťovat praktičtí lékaři, kteří se starají o klienty a zaměstnance, a také zdravotnický personál domova. V zařízení se dosud objevilo jen několik pozitivně testovaných pracovníků a jedna klientka.

Testy v úterý neměl k dispozici ani Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci. „Čekáme na ně. Jakmile je obdržíme, začneme s testováním našich klientů i zaměstnanců. Vítáme to, je to koncepčnější a my budeme klidnější. Je dobře, že se teď bude testovat každých pět dní,“ reagoval ředitel Petr Antoni s tím, že se o testování postará zdravotnický personál domova. V něm se objevilo několik případů covid pozitivních klientů a zaměstnanců, k většímu rozšíření nákazy nedošlo.

Testovací sady v úterý nebyly ani v Domově sociálních služeb Litvínov. „Zatím je nemáme. Čekáme na ně, u nás bude klienty a zaměstnance testovat náš zdravotnický personál,“ zmínil ředitel Vladimír Vopelka. V zařízení s 295 klienty mají 44 pozitivních, kteří jsou umístěni na oddělených covid lůžkách. V úterý tu kvůli masivnímu rozšíření nemoci prováděli odběry u stovky lidí hasiči. „Jely tam dva odběrové týmy ze stanice Ústí nad Labem. Příslušníci prošli v minulých dnech školením v Krajské zdravotní. Celkem bylo takto proškoleno 12 hasičů – zdravotníků. V uplynulých dvou týdnech jsme odebírali vzorky v sociálních zařízeních v Mostě a v Ústí nad Labem,“ přiblížil mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Kromě pozitivních klientů se musí Domov sociálních služeb Litvínov vypořádat také s nedostatkem personálu, z 260 zaměstnanců chybí necelá třetina. „Pomáhá nám dvanáct studentek zdravotních škol a deset vojáků. Spolupráce je výborná, jsme za ni moc rádi,“ pochválil Vopelka.

Výsledky do čtvrt hodiny

Sady k plošnému testování v úterý neměli k dispozici ani v Sociálních službách Chomutov, pod tuto organizaci spadá domov pro seniory, pečovatelská služba nebo azylový dům. „Počítáme, že budeme testovat jak naše klienty, tak zaměstnance a případné dobrovolníky. V současné době máme 14 zaměstnanců domova pro seniory covid pozitivní nebo v karanténě, potřebujeme je nahradit pracovníky z jiných provozů nebo dobrovolníky. Proto budeme testovat i je,“ vysvětlila ředitelka organizace Alena Tölgová.

Do domova pro seniory míří antigenní testy, jejich distribuci má na starost společnost Avenier. „Pokračujeme tak, abychom v rámci smluvních podmínek zajistili včasnou dodávku testů do všech zařízení,“ řekl v úterý ČTK Martin Nesrsta ze zmíněné společnosti.

Výsledky testů by měly být známé do 15 minut po odběru. Pokud bude někdo pozitivní, měl by pro potvrzení podstoupit „běžný“ PCR Covid-19 test. Na jeho výsledky se čeká podle okolností den až dva.