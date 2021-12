Přál bych si nějaký Gejmrovy náramky a také mikinu. Sice už mám od něj tričko, za který jsem byl strašně šťastnej, ale po každém nošení je v prádle. Mikinu bych mohl nosit skoro pořád. Gejmr je youtuber, který mě bavil, i když teď už na něj moc nekoukám. Jeho merch mi ale přijde zajímavej a vypracovanej. Taky bych si přál motory, který bych mohl připojit k robotům z lega a pohybovat s nima. Chtěl bych dva kvůli zápasům. Jednoho pro mě, druhýho pro bráchu.

No a když jsi ta kouzelná bytost a dokážeš všechno, přál bych si mít portál, abych se mohl teleportovat někam jinam. Vrátil bych se do minulosti a ohlásil lidstvu, že přijde covid, ať začnou dělat léky. Až by pak nemoc přišla, hned bychom měli lék. Za covidu mě štvala on-line výuka. Pokaždé, když jsme ji skončili, mohl jsem si hrát, pak ale přišla hromada úkolů přes školu on-line, se kterou jsem se páral až do večera. Taky nebylo s kým hrát deskovky a pořádně jsem se neviděl s kamarádem.

Pro ten portál bych měl i další využití. Když chci ven, vždycky musím seběhnout schody a letět zazvonit na dveře ke kamarádovi. S portálem bych byl hned u něj. Taky by se hodil kvůli škole, když bych se opozdil. Teleportoval bych se do lavice.

Matyáš Dušek