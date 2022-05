Už několik dní šoféři využívají nový kruhový objezd na frekventovaném křížení ulic Václava Majera a 5. května, který má zklidnit dopravu na výjezdu z Loun, u nedalekého obchodního centra, ale také cesty ze Zahradního města. V plánech lounské radnice to ale není „kruhák“ poslední. V blízké budoucnosti by ve městě mohly přibýt další dva.

První by měl vyrůst nedaleko areálu technických služeb. „Plánujeme výstavbu kruhového objezdu na křížení ulic Poděbradova a Vladimirská, nad technickými službami. Aktuálně tam vykupujeme ještě nějaké potřebné pozemky,“ uvedl lounský starosta Pavel Janda. A kdy ho začnou využívat řidiči? Podle plánů zhruba za dva roky. „V příštím roce by měl být zpracován projekt, v roce 2024 by se to pak mohlo realizovat,“ doplnil Janda.

V místě je nyní úzká a ostrá zatáčka, čeká se, že aut tam v budoucnu bude jezdit více. „Hustota dopravy je tam dost velká už nyní a místo není úplně dobře vyřešené. Kruhák by měl vyřešit ostrou zatáčku a také napojení zóny rodinných domů, které tam jsou a dál rostou. Jezdí tam také řada lidí ze sídlišť. Ulicí Vladimirskou jezdí řidiči poměrně rychle, dochází tam k mnoha přestupkům. Chceme tam situaci zklidnit,“ zdůvodnil plány starosta.

Zdroj: Deník

A co na to šoféři? Názory se zatím různí. „Podle mého je tam kruhák zbytečný. Zas tolik aut tam nejezdí. Za mě je to tam přehledné, stačí nejezdit jako blázen,“ myslí si Karel Hotový, který nedaleko bydlí. Naopak další řidiči by změnu uvítali. „Ta zatáčka je opravdu úzká a ostrá. A když tam jsou nové a nové domy, lidé tamtudy často jezdí z domů, paneláků, určitě to tam zpřehlední,“ oponoval Lukáš Pauš.

Dalším velmi frekventovaným místem je v Lounech křižovatka ulic Václava Majera a 28. října pod Kauflandem. Vyjet tam na hlavní je někdy velmi obtížné. „O proměně této křižovatky se uvažuje dlouhodobě. Rádi bychom, aby to bylo co nejdříve, musíme to ale vyřešit a spolupracovat se správcem komunikace, kterým je kraj. Chtěli bychom, aby tam kruhový objezd vyrostl v nejbližších letech,“ řekl Janda.

Část veřejnosti by v Lounech ráda viděla kruhový objezd také na dalším místě. Na výjezdu z ulice Březinova na průtah městem, do ulice Slovenského národního povstání. Ze sídlišť tam na hlavní silnici denně obtížně vyjíždí mnoho aut. „Na tomto místě zatím o kruhovém objezdu neuvažujeme,“ osvětlil starosta. V místě není tolik prostoru, podle zástupců radnice tam zatím není potřebný.

Místo pobořeného bazénu budou školní učebny. Kdy? Louny čekají na dotace

Od začátku května šoféři v Lounech využívají nový kruhový objezd na křížení ulic Václava Majera a 5. května. Už dříve tam nebylo pro řidiče ve špičce jednoduché vyjet z vedlejších ulic nebo Zahradního města na lounský průtah. Doprava tam navíc ještě zhoustla poté, co byl loni kvůli dostavbě D7 okolo Loun uzavřen jeden sjezd do města a řada aut do něj mířila právě ulicí Václava Majera. Docházelo tam často k nebezpečným situacím, proto radnice ve spolupráci s krajem přistoupilo k proměně místa. Nový kruhový objezd má tvar spíše „osmičky“, vystavěn je z plastových prvků. Jedná se o provizorní řešení, v budoucnu, až se bude rekonstruovat hlavní tah městem, by tam měl vyrůst plnohodnotný objezd.

Nová „osmička“ vzbudila hned v Lounech diskuzi. Část lidí ji vítá. „Kruhák tam pomůže, opravdu se tam špatně odbočuje. Doprava bude určitě plynulejší. A že má jiný tvar? To je jedno, v Mostě to také funguje, i jinde, řidiči si zvyknou,“ sdělil například Kamil Černý. Naopak někteří začali přeměnu místa kritizovat. „Kdo vymyslel ten tvar? Mohl tam být normální kruhák, úplně v pohodě. Tohle je nesmysl. Se ukroutíte, a ještě se tam nevejdete. Kamiony a autobusy tam budou mít velké problémy,“ zmínil naopak Petr Kučera.

Toto řešení podle radnice navrhli dopravní experti. „Splňuje všechny normy, projektovali ho odborníci, proběhly tam všechny výpočty a zkoušky, autobusy i nákladní auta se tam vejdou. Zatím tam nejsou žádné problémy, autobusy i kamiony normálně projíždí a myslím, že se řešení osvědčilo. Doprava je tam plynulejší. Věřím, že si řidiči zvyknou a že nový kruhák zklidní dopravu v místě,“ dodal lounský starosta Pavel Janda.