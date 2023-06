Řidičům z Loun a okolí to přinese velkou komplikaci, jediným místem, kde budou moci na „sedmičku“ ve směru na Prahu najet, bude mimoúrovňová křižovatka na druhé, západní straně města Louny.

„K uzavírce na křižovatce Louny východ dojde 12. června. Opačný směr z Prahy na Louny zůstane průjezdný,“ sdělil lounský místostarosta Pavel Csonka.

Mapa ukazuje, jak se křižovatka Louny východ změní.Zdroj: se svolením ŘSD

Omezení potrvá přes léto, v plánu je přibližně tři měsíce. „Ještě že se nám podařilo urychlit stavební práce v ulici 28. října. Kdyby byla zavřená i ona, byl by to pro město opravdu velký problém,“ dodal. Na této důležité dopravní tepně, která dříve sloužila jako průtah městem na trase Praha – Chomutov, proběhla rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Původně měla být uzavřena od loňského března do letošního září. Zprůjezdnit se ji povedlo už v dubnu.

I tak bude uzavření nájezdu na silnici ve směru na Prahu pro Louny velká potíž. Kamiony jedoucí z průmyslových zón ve východní části budou muset přes město. „Problém to přinese i ve veřejné dopravě, autobusy budou muset jezdit jinak,“ dodal místostarosta.

VIDEO: Velký dálniční most u Loun se už dá přejít, auta tam pustí na konci roku

Původně mimoúrovňová křižovatka Louny – střed mezi městem a Cítoliby byla už přestavěna do podoby prostého křížení bez možnosti na silnici Praha – Chomutov najet.

Mimoúrovňová křižovatka Louny východ vznikla na konci devadesátých let jako součást obchvatu města. Nyní se v rámci výstavby úseku D7 u Chlumčan přestavuje. Zmíněná větev křižovatky, která slouží jako nájezd ve směru na Prahu, se mírně napřímí, zatáčka nebude tak ostrá. Druhá větev, výjezd na Louny, se upravovat nebude.

Úsek D7 u Chlumčan se má otvírat v závěru letošního roku, na podzim by měla začít řidičům sloužit dálnice přímo u Loun. Ta vzniká přestavbou obchvatu na čtyři pruhy.