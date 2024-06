Únava. Víčka se přivírají. Mžourám častěji a častěji. Zívám. Už moc nepomáhá ani pootevřené okénko, rádio nahlas nebo protření očí. Je horko. Ale to přece už dojedu, do cíle zbývá už jen kousíček. Prásk… Krátký mikrospánek, přejetí do protisměru… Vše se může změnit ve vteřině. Podobných karambolů se během horkých letních měsíců na silnicích regionu stává mnoho. Vysoké teploty negativně ovlivňují řidiče, v kombinaci s únavou otupují smysly šoférů.

Během prázdnin evidují policisté tradičně více nehod. Za mnoho z nich může únava, podrážděnost z horka, nepozornost řidičů. „Během léta je pravidelně nehod o něco více než v jiných měsících. Začátek a konec prázdnin jsou riziková období. Lidé jsou unavení z horka, spěchají,“ potvrdil Jiří Ušák, šéf dopravních policistů v Ústeckém kraji.

Horko otupuje smysly šoférů. Daleko rychleji přichází únava, snižuje se pozornost, reakce jsou pomalejší, jsme vyčerpaní. Někdy také nevyspalí, vše chceme stihnout. „Vliv silné únavy je srovnatelný s působením alkoholu ve výši až jednoho promile v krvi. Pravděpodobnost, že řidič zaviní nehodu, narůstá až sedminásobně,“ upřesnil ve varování pro řidiče Libor Budina z Autoklubu České republiky.

Ve dnech, kdy nastupují tropické teploty, evidují statistiky vyšší počty tragických nehod. Nejčastěji se bourá kvůli nevěnování se řízení, tedy různá nedobrždění, špatné reakce, ztráty pozornosti, telefonování, ale také mikrospánku, přejetí do protisměru nebo ven ze silnice, či nedání přednosti. V každém okrese je během léta tradičně o desítky karambolů více než v klidnějších měsících. „Horko se určitě projevuje na chování řidičů, jsou unavenější. Ve vedrech jsou šoféři agresivnější, podrážděnější, dávají méně pozor,“ pokračoval Ušák.

| Video: Youtube

V Ústeckém kraji v minulých čtyřech letech zemřelo na silnicích během prázdnin 30 lidí. Nejvíce v roce 2020 – 11. Loni to byli 4 lidé. Mnoho je také těžkých zranění, během dvou letních měsíců jich od roku 2020 do roku 2023 na silnicích regionu bylo 99. Loni to bylo 25 těžkých zranění.

Loni se v červenci a srpnu v Ústeckém kraji odehrálo 1410 nehod, tři roky předtím to ale dokonce bylo více než 1700 karambolů.

Experti radí nikdy nevyrážet na cesty unavený. Vždy je lepší si odpočinout, přijet o něco později, než způsobit tragédii. Odpočiňte si, zastavte, třeba si zacvičte. „Jezdit bezpečně, dodržovat předpisy a hlavně řídit odpočatý. Pokud člověk cítí únavu, měl by si okamžitě na chvíli zastavit, protáhnout se, napít se. Dělat přestávky. Pokud šofér cítí únavu, neměl by vůbec řídit. Jsou to zbytečné tragédie,“ radí šéf krajských dopravních policistů Jiří Ušák.

Mikrospánek trvá zhruba 3 až 15 vteřin. Během toho šofér nevnímá žádné vnější podněty. Před nástupem mikrospánku řidiči pociťují zvýšenou únavu a ospalost, mají problémy s koncentrací. Jejich oční víčka klesají, lidé začínají ztrácet kontakt s realitou. Reagují zpomaleně. Bohužel, tyto varovné signály často řidiče neodradí od další jízdy. Mnoho šoférů pokračuje v jízdě navzdory pociťované silné únavě, mají mylný pocit, že ji zvládnou, například silou vůle, odvrátit.

Kvalitně se vyspat, radí odborníci. Varují především před „spánkovým dluhem”. Řidiči také často podceňují pitný režim, přichází dehydratace. „Už lehká dehydratace má na výkon řidiče stejný vliv jako alkohol v jeho krvi ve výši nad 0,8 promile. Riziko zavinění nehody vzrůstá zhruba sedminásobně,“ varoval v materiálu pro Autoklub ČR Libor Budina.

Soustředění několik hodin, nezvyk jet v kuse několik set kilometrů v hustém provozu, to vše zvyšuje jak únavu, tak stres řidiče. Podle německé společnosti Dekra už čtyřhodinová jízda bez přestávky prodlužuje reakční čas šoféra o polovinu. Po šesti hodinách je riziko nehody osmkrát vyšší než u odpočatého řidiče. Podle odborníků unavení řidiči často podléhají falešnému pocitu bezpečí.

Při mikrospánku může auto ujet stovky metrů. Když si řidič zdřímne na tři vteřiny a jede devadesátkou, ujede auto 75 metrů. Když trvá výpadek patnáct vteřin a auto jede 130 km/h, může ujet dokonce 540 metrů, uvádí Autoklub ČR.

| Video: Youtube

Zaručené recepty? Tyto pomohou, ale jen na chvíli. Třeba krátké otevření okýnek vzduch osvěží, účinek je ale slabý. Nápoj s kofeinem účinkuje jen chvíli. Poslech hudby také výrazně nepomáhá, stejně jako zakouřit si cigaretu. Ani krátkodobě velký účinek nemá, navíc se po ní ale dostaví další únava kvůli zvýšené koncentraci kysličníku uhelnatého. Ani vůle, jak si někteří šoféři, myslí, únavu dlouhodobě nepřemůže.

Odborníci opakují, nejdůležitější je únavě předejít. V autě by při cestách měla být příjemná teplota. Ani velké teplo, ale ani velký chlad od klimatizace. Usnutí a únavě nahrává také monotónní jízda po dálnici. Doporučuje se chvilkami oči uvolnit. A hlavně pravidelně zastavovat, doporučení je po dvou hodinách alespoň na krátkou chvíli. A pokud je to možné, za volantem se střídat.