V Lounech není frekventovanější silnice, než je průtah městem. Část hlavní dopravní tepny se ale už od pondělí 25. července uzavře. Omezení mají kvůli rekonstrukcím inženýrských sítí trvat rok. Uzavírka části ulice 28. října výrazně zkomplikuje cesty šoférů do řady lounských obytných lokalit, ke škole, do velmi využívaného obchodního centra nebo výjezd na obchvat. Část řidičů má obavy z přetížení objízdných tras ve špičce. Podobné problémy řeší už několik měsíců v Žatci, kde probíhá renovace Pražské ulice, kvůli jejímu uzavření tam objížďky budou trápit šoféry při výjezdu na Louny až do příštího roku.

Kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace se uzavře část ulice 28. října od kruhového objezdu nad autobusovým nádražím až ke křížení s ulicí Václava Majera pod Kauflandem a obchodním centrem. Šoféři mají z úplné uzavírky nejfrekventovanější silnice ve městě často obavy. „Jezdím tam několikrát denně. Do práce, z práce, nakoupit. Bude to hrůza, ani si to radši nepředstavuji. Hlavně v nejvytíženější časy se to do objízdných ulic nemůže vejít,“ má strach Věra Smejkalová.

Nesekejte trávníky nakrátko. Městům svědčí maximum zeleně, říká expert

„Musíme to přežít. Určitě to bude komplikované, ale co se dá dělat. Musíme se s tím vypořádat, když je nutné to udělat,“ je smířlivější Pavel Choceňský. „Uvidíme. Bude to náročné, ale nějak to snad půjde,“ přidává se Eva Kuchtová. Naopak Milan Lutovský patří do tábora řidičů, kteří se omezení na průtahu městem obávají. „Jezdí tam moře aut. Ráno a pak odpoledne to bude, myslím, peklo,“ odpovídá na dotaz Deníku.

Silnice patří kraji

Kritika za několikaměsíční uzavření části hlavní tepny se snáší také na lounskou radnici. Ta ale upozorňuje, že na průběh rekonstrukce, ani na její načasování nemá vliv. Silnice II/246 totiž nepatří městu, ale Ústeckému kraji a investorem akce je Severočeská vodárenská společnost, která nutnou výměnu starých inženýrských sítí naplánovala. Práce mají začít v pondělí 25. července a probíhat budou až do srpna 2023.

Vedení radnice si přeje co nejplynulejší průběh akce, s krajem i investorem proto spolupracuje. „Město v lokalitě teď nedělá žádné větší rekonstrukce komunikací, všechny jsme dokončili před spuštěním této akce, aby to tam nebylo ještě více přetížené. Nebudeme tam teď ani další akce spouštět, aby se to ještě více nekomplikovalo. Nechali jsme také připravit informační letáček s vysvětlením a objízdnými trasami, aby lidé věděli, co je čeká. Dostanou ho do schránek,“ říká lounský starosta Pavel Janda.

Zdroj: Deník

Práce mají probíhat po etapách, lidem, kteří v lokalitě bydlí, bude umožněn příjezd ke garážím a domům. Úplná uzavírka části ulice 28. října výrazně zkomplikuje cesty řady řidičů za prací, nákupy, hůře se bude jezdit do několika obytných lokalit, do obchodního centra, na této silnici zastavují běžně také rodiče, kteří tam vozí své děti do školy, také výjezd na obchvat města bude komplikovanější.

Připraveny jsou dvě objízdné trasy. Od Prahy povede objížďka ulicí Rybalkovou, Na Horizontu, dál ulicí Rakovnickou, popřípadě Vladimirskou. Od Černčic budou šoféři směřováni do Husovy ulice. „Určitě to bude, hlavně ve špičkách, velká komplikace, ale musíme to nějak zvládnout. Každý směr je veden jinudy, věřím, že se to rozloží, že si to sedne. Odborníci hledali různé varianty, jiné a lepší ale prostě nemáme,“ dodává Janda.

FOTO: Moje oka-mžiky. Perucká galerie ukazuje snímky Vladimíra Rešetára

Podobné potíže přitom řeší už několik měsíců v sousedním Žatci. Část řidičů si tam stěžuje na objízdné trasy i nemožnost parkování. Opravuje se tam, také souběžně s výměnou vodovodu a kanalizace, Pražská ulice. Výjezd na Louny je tak dlouhodobě hodně komplikovaný, část úseku se objíždí úzkými či rozbitými ulicemi. Také tam mají práce probíhat až do příštího roku.