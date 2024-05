Dva týdny je uzavřena silnice I/27 Most – Plzeň v Žiželicích u Žatce kvůli výstavbě obchvatu obce. Počet aut na objízdných trasách vzrostl, před pár dny se nad Staňkovicemi stala tragická nehoda.

Ve Staňkovicích počet aut rapidně vzrostl. Další dopravní komplikace přinesla rekonstrukce vodovodu, kterou v této obci spustila Severočeská vodárenská společnost. Oproti původnímu záměru se pro dopravu nezavřela Generálská – obecní komunikace, která spojuje Staňkovice a průmyslovou zónu Triangle a na velký počet aut není stavěna. „Chceme alespoň částečně vyjít vstříc lidem, takže nakonec padlo rozhodnutí, že se Generálská zjednosměrní. Průjezdná zůstane ve směru od Staňkovic do zóny Triangle, v opačném směru, z kopce dolů, se komunikace uzavře,“ přiblížil staňkovický starosta Pavel Pařízek.

Horké léto na silnicích Lounska a Žatecka. Řidiče čeká řada uzavírek a omezení

Příslušné dopravní značení by se v místě mělo objevit během několika týdnů. „Ulice Generálská ve Staňkovicích je přibližně čtyři metry široká asfaltová komunikace s obousměrným provozem spojující silnici II/250 s průmyslovou zónou Triangle. Ulice je využívána jako zkratka k této průmyslové zóně. V souvislosti s uzavírkou silnice I/27 v obci Žiželice je využívána částečně jako objízdná trasa. Šířkové uspořádání této komunikace neodpovídá obousměrnému provozu dané intenzity vozidel z hlediska bezpečnosti provozu. Návrh na částečné zjednosměrnění provozu zvýší bezpečnost provozu na této místní komunikaci,“ popsal vedoucí odboru dopravně správních agend Městského úřadu v Žatci Jiří Dobruský. Dopravní značení umožní provoz cyklistů v obou směrech.

Vedení Staňkovic trápí, že se v obci kromě kolon osobních objevují také těžká nákladní auta. Přitom tam nemají co dělat, na zmíněnou Generálskou i silnici II/250 mezi Staňkovicemi a dálnicí D7 mají značkami zakázaný vjezd. Jediná vhodná objízdná trasa pro kamiony je karlovarská I/6, slánská I/16 a chomutovská I/7, řidiči nákladních aut si tak zajedou 80 kilometrů. „Výše případné pokuty od policistů je nižší než náklady na jízdu po tak dlouhé objížďce. My s tím mnoho nenaděláme. Bohužel už si v naší obci někteří lidé začali stěžovat, že jim v domech u silnice praskají zdi,“ sdělil starosta Staňkovic. Za přestupek „nedovolená jízda nákladního automobilu“ mohou policisté na místě udělit pokutu do maximální výše 2500 korun, řidiči nejsou přičítány žádné „trestné“ body.

Tři nové kruhové objezdy. Jeden má v Žatci vyrůst už letos, další dva do tří let

Pro obec bude ještě hůř. Ústecký kraj připravuje rozsáhlou rekonstrukci mostu přes Blšanku v Trnovanech na silnici II/225 Žatec – Louny, v současné době běží výběrové řízení na firmu, která stavební práce provede. „Předpokládaný termín realizace je červen 2024 až prosinec 2025,“ uvádí kraj v dokumentaci k zakázce. Termín realizace v týdnech od předání staveniště je jedním z hodnotících kritérií a je předmětem nabídky, takže se dá předpokládat, že se jej budou firmy snažit co nejvíce zkrátit. Nicméně i tak práce na mostě několik měsíců potrvají. Oficiální objízdná trasa ještě nebyla stanovena, dá se ale očekávat, tak jako při podobných uzavírkách v minulosti, že povede přes Staňkovice a vesničky podél Ohře – Tvršice, Rybňany a Zálužice.

S uzavírkou v Žiželicích se počítá až do února 2026, tedy do doby, než bude nový obchvat zprovozněn. Na objízdných trasách u Staňkovic a mezi Hořeticemi a Hrušovany během dvou týdnů došlo k několika nehodám. Ta nejvážnější se stala v neděli 19. května nad ránem, kdy řidič osobního auta v „esíčku“ pod zónou Triangle ve směru na Staňkovice vylétl ze silnice a narazil do stromu. „V autě jel sám 23letý řidič, svým zraněním na místě podlehl,“ sdělil policejní mluvčí Jakub Mareš. Šlo o třetí smrtelnou dopravní nehodu v okrese Louny v tomto roce.

Mohlo by vás zajímat: Nový majitel provedl na žatecké Moskvě první úpravy. A další chystá