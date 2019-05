Následky dopravních nehod budou v Ústeckém kraji letos asi horší než v roce 2018. Myslí si to i dopravní expert z ústeckého Besipu Jan Pechout. „Už za první čtyři měsíce evidovala policie 13 mrtvých při nehodách, loni to bylo devět,“ upozornil.

Jaký je trend v dopravní nehodovosti?

Loni zemřelo při nehodách v Ústeckém kraji 37 lidí. To je hranice, pod kterou asi nesestoupíme, ačkoli řada negativních vlivů už byla odstraněna.

Na kterých místech v kraji vyhasíná život nejčastěji?

Nejvíce mrtvých je zatím tradičně na Lounsku. Je to dáno i tím, že když pojedete třeba z Karlových Varů do Prahy, jedete v okolí Lubence asi 11 kilometrů po Ústeckém kraji. Většinou se zde srazí vozidla cizích státních příslušníků třeba s turisty jedoucími do Karlových Varů a jejich následky se počítají do našich statistik.

Co nás letos čeká?

Počet nehod nebude menší, protože po silnicích se pohybuje stále více vozidel. Zlepšování kvality některých silnic nápor motoristů částečně ztlumí. Ale bude záležet hlavně na řidičích, zda se dopustí chyby a zaviní tak nehodu. Alkohol jako příčina nehod je však minimální policisté do konce dubna registrovali přes sto případů na více než 3000 nehod.

Jaký je vliv těžké nohy na plynovém pedálu?

Nepřiměřená rychlost byla i letos příčinou nehod ve více než 500 případech. Přesná čísla budou známa až za pár dnů, ale je jasné, že jde o vážnou příčinu smrtelných a těžkých zranění. V rámci ČR byl Ústecký kraj od ledna do konce dubna na 2. místě v počtu nehod způsobených nepřiměřenou rychlostí. A to nejen letos, ale i loni.

Bude počet nehod ovlivňovat nějaký dlouhodobý trend?

Narůstá sice počet vozidel na silnici, ale zvyšující se konstrukční bezpečnost aut i stav silnic snižují vážnost zdravotních následků. Ale počet vozidel na silnicích ovlivňuje i počasí. Stále více teplých dnů láká na silnice stále více řidičů, motorkářů i cyklistů. To znamená i větší nebezpečí kolizí na silnicích.

Lze nehodovost nějak omezovat?

Experti navrhují opatření, včetně stavebních, na kritických úsecích silnic. Preventivních akcí přibývá, ale mají své limity. Nezapomeňme, že polovina nehod v kraji se stane na silnicích 1. až 3. třídy, loni za celý rok to bylo kolem 5 000 nehod vyšetřovaných policií. Ale na místních a účelových komunikacích to bylo též zhruba 5 000 nehod. Jisté je, že nejvíce lidí loni zemřelo nebo skončilo s těžkým zraněním na silnicích 1. a 2. třídy. Základním faktorem nehodovosti je předvídavost, soustředěnost a včasná reakce řidiče na problém. Lidský faktor, tedy člověk jako řidič, cyklista či chodec, zaviní více než 90 % dopravních nehod. Je důležité, abychom se na silnicích nechovali jako nezranitelní.