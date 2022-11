Opírala se o francouzskou hůl a v ústecké Krušnohorské ulici přecházela na přechodu pro chodce. Šestaosmdesátitelá žena už byla téměř na chodníku, když ji pravým nárazníkem smetlo auto. Šofér po pár metrech zastavil, místo pomoci byl ale na seniorku vulgární. Když viděl, že se k ženě sbíhají svědci, rychle ujel. Auto schoval do lesa a později ještě tvrdil, že ho někdo ukradl. Takový scénář přitom po dopravních nehodách není vůbec ojedinělý. Aniž by pomohli, odjíždějí od nehod v Ústeckém kraji řidiči často. Každý rok je takových případů kolem čtrnácti set. Viníci podle statistik ujíždějí od každého desátého karambolu.

„Často odjíždí šoféři, kteří nemají čisté svědomí. Jsou pod vlivem alkoholu, drog, mohou mít zákaz řízení, nebo nemají řidičák vůbec. Další část se spoléhá, že se na to nepřijde, že je policie nenajde. Část těch případů je také samozřejmě způsobená šokem po nehodě, ale to si myslím, že je minimum,“ popisuje dopravní expert Jan Pechout.

Tragické dny? Pondělí a pátek. Před a po víkendu se nejvíce bourá a umírá

Podle dlouhodobých policejních statistik viníci z místa nehody v Ústeckém kraji odjíždějí ve zhruba 13 % z celkového počtu dopravních karambolů. „Je to opravdu velký problém. Bohužel, těch případů je strašně moc,“ potvrzuje Pechout.

Zůstávají mrtví, těžce i lehce zranění. Od ledna roku 2019 do konce roku 2021 zemřeli při nehodách, od kterých ujel viník, v regionu dva lidé. Sedm lidí, kteří byli těžce zraněni, nechali viníci karambolů bez pomoci. Celkem 114 lidí bylo zraněno lehce.

V roce 2019 odjeli šoféři v Ústeckém kraji od 1 456 nehod, o rok později to bylo 1 333 případů, v roce 2021 evidují policisté 1 442 takových nehod. Ujetí od nehody přitom může skončit vězením. Za neposkytnutí pomoci hrozí až 5 let odnětí svobody, pokud nedošlo ke zranění, jedná se většinou o přestupek.

„Nedomýšlejí vážnost situace“

Nedávno se další podobná nehoda odehrála například v Děčíně. V létě tam řidič bílé dodávky projížděl Obloukovou ulicí a srazil chodce. „Svou neohleduplnou a neukázněnou jízdou narazil pravým zpětným zrcátkem do chodce, který šel po pravé straně chodníku. Chodec po nárazu upadl na zem a řidič z místa ujel," řekla tehdy k události policejní mluvčí Pavla Mašínová.

Co na to psychologové? Co se odehrává v hlavách řidičů, kteří po nehodě nepomohou a místo toho šlápnou na plyn? „V části případů je určitě na vině šok. Člověk v tu chvíli nepřemýšlí racionálně. Další část má strach z důsledků, neuvědomí si, že je to závažné. Nedomýšlejí vážnost situace. Část řidičů může mít také špatné svědomí, něco provedli a bojí se, že se na to přijde. A někteří mohou ujíždět proto, že je nikdo neviděl. Doufají, že se na to nepřijde,“ vysvětluje psycholog Josef Šupík.

„Bacha strom!” Střetů jsou stovky, obětí nehod po nárazech do stromů je mnoho

Odborníci se shodují, že „vymýtit“ podobné chování ze silnic je takřka nemožné. „Těžko s tím něco dělat. Jedině působit na řidiče, vychovávat je v tomto směru už od školky a školy. Jenže toto často páchá část řidičů, kteří jsou špatně vychovatelní,“ myslí si dopravní expert Pechout.

Co dělat, když jste účastníkem nehody a šofér, který havárii způsobí, chce ujet? „Pokud to jde, nejste třeba nějak vážněji zranění, je nejlepší situaci vyfotit, natočit, případně si alespoň zapamatovat barvu auta, typ, popřípadě poznávací značku. Zkusit zajistit svědky, pokud to jde, hned si na ně vzít kontakt a podobně,“ dodává Jan Pechout.

Nehody v Ústeckém kraji, od kterých ujel viník

2019 – 1 456 nehod – 12,89 % z celkového počtu nehod

2020 – 1 333 nehod – 12,96 % z celkového počtu nehod

2021 – 1 442 nehod – 12,84 % z celkového počtu nehod