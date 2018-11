Dopravní omezení na mostě Veslařů v Lounech mají skončit už v pátek

Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby stavební dělník s lešenářským kurzem. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce:Počerady č.p. 54,Výškov, Louny 1, Požadujeme stavebního dělníka s lešenářským kurzem. Dobrý zdravotní stav, ochota a schopnost pracovat ve výškách. Očekáváme výkon, kvalitu, plnění termínů, bezpečnost při práci, kázeň, zodpovědnost, flexibilitu. Nástupní plat dle délky praxe., telefonicky Po-pá od 7,00 do 14,30 hodin telč.. 415782184. Pracoviště: Elna servis počerady, s.r.o., 440 01 Louny 1. Informace: Gabriela Kurková, +420 415 782 184.

Ostatní průvodci průvodce. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13140 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Stekník 1, Žatec, Úplné střední vzdělání (maturita), komunikační, organizační schopnosti, tvůrčí a koncepční myšlení, Časová flexibilita - sezonní provoz zámku, samostatnost, spolehlivost, svědomitost, tvůrčí schopnosti , Výpis z rejstříku trestů.Znalost práce na počítači - uživatelská úroveň (např. word, exel, powerpoint, outlook). Řidičské oprávnění skupiny B, znalost jednoho světového jazyka alespoň na komunikační úrovni. Výhodou: praxe v oboru, zkušenost s řízením menšího pracovního kolektivu, Náplň práce:, Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu , Podíl na přípravě a realizaci kulturních akcí, podíl na propagaci a marketingu památkového objektu, Průvodcovská činnost, nabízíme: Dovolenou ,práci v malém kolektivu a v atraktivním prostředí kulturní památky, Možnost zvýhodněného tarifu mobilního operátora i pro rodinné příslušníky, Volné vstupy do památkových objektů ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky, Další výhody z fondu kulturních a sociálních potřeb (příspěvek na stravné), 6. platová třída dle platového stupně + příplatky So, NE, svátky, Pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou , kontakt: emailem: zajickova.jana@npu.cz, steknik@npu.cz. Pracoviště: Národní památkový ústav, státní zámek stekník, 438 01 Žatec 1. Informace: Jana Zajíčková, +420 723 086 011.

Prodejci po telefonu Poradce/-kyně v telekomunikačních službách. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: místo výkonu práce:náměstí Svobody 55 Žatec operátor/ka , CTSCZ spol. s r.o. - Žatec , Rozšiřte řady zaměstnanců CTSCZ spol. s r.o.,v nejúspěšnější telekomunikační společnosti v Žatci a okolí. Přijmeme nové kolegy. Reprezentativní prostory, příjemný tým všech věkových kategorií. I pro nové operátory dovolená v létě. , Náplní práce: , - poskytování informací o službách zákazníkům , - jednoduchá práce na PC (intuitivní prostředí) , Co nabízíme: , - pracovní prostředí na náměstí v centru Žatce , - dlouhodobé a stabilní zaměstnání , - HPP (možno i na DPČ) , - Průměrný měsíční plat 21 000,-Kč , - fixní plat a nadstandardní neomezené finanční bonusy dle vašich schopností , - na odměnách a bonusech možnost zdvojnásobení platu , - zajímavý finanční bonus za 100% docházku , - pravidelný měsíční zaměstnanecký příspěvek na soukromý telefon , - matky s malými dětmi - po domluvě možná individuální pracovní doba , - zajímavé motivační soutěže (tablet, mobilní telefon, oblečení), - Dlouhodobé soutěže o dovolené pro 2 osoby k moři a pro 2 osoby do evropského velkoměsta (Benátky, Florencie, Řím, Barcelona, Londýn, Paříž, Amsterdam) , - možnost kariérního růstu , - hledáme i zkušené operátory a teamleadery do vedoucích pozic , Životopisy zasílejte na e-mail: prace@ctscz.cz. Pracoviště: Ctscz spol. s r.o., pracoviště žatec, náměstí Svobody, č.p. 55, 438 01 Žatec 1. Informace: Pavel Kozák, +420 603 919 009.