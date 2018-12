Louny - Rodiče téměř každý den před školou pod Kauflandem v Lounech zablokují silnici.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Černovský

Komplikovaná dopravní situace před Základní a mateřskou školou Kpt. Otakara Jaroše v Lounech se nezlepšuje. Před osmou hodinou ráno, kdy rodiče vysazují děti z aut, je to před školou na ulici 28. října hodně chaotické. A nebezpečné. I přes snahy o zlepšení tam tento stav trvá několik let.

Někteří rodiče odvážející své děti zastavují přímo před školou. V momentě, zpravidla kolem tři čtvrtě na osm ráno, kdy se u školy nashromáždí víc aut, nastávají problémy. Auta stojí v několika řadách vedle sebe, některá přímo v jízdním pruhu na frekventované silnici. Vzájemně se blokují, mezitím vystupují děti. Prostě chaos.

„Je to hodně o nezodpovědnosti některých rodičů. Přitom kousek od školy je míst, kde se dá dobře zaparkovat, dost. Ať už v ulici S. K. Neumanna nebo na parkovišti na sídlišti ČSA pod Kauflandem. Rodiče na to neustále upozorňujeme,“ zlobil se ředitel školy Vlastimil Lisse.

Základní a mateřskou školu Kpt. Otakara Jaroše navštěvuje čím dál tím víc dětí, v tomto školním roce jich chodí do školy a školky přes 570. A řada rodičů své potomky vozí auty, někteří z nich přitom porušují pravidla. I přes opakované výzvy ze strany školy na rodičovských sdruženích se dopravní situace moc nezlepšuje. „Někdy je to lepší, někdy horší, jak kdy. Máme vypozorováno, že na čas pomůže, když se v místě objeví policie a špatné parkování s řidiči řeší. Naštěstí se nic vážného nestalo. Zatím,“ popsal Lisse.

Lounská dopravní policie o problému ví. „Situaci u školy řešíme často, několik řidičů jsme pokutovali. Nahodilé kontroly tam plánujeme i dál. Problém je v tom, že někteří rodiče, kdyby to šlo, by své děti odvezli až do třídy. Přitom se dá v klidu zastavit v bloku ulic kousek od školy,“ uvedl vedoucí lounské dopravní policie Jiří Král.

Strážník dohlíží na přechod

Před školou je sice každé ráno strážník, ten ale dohlíží na přecházení dětí po přechodu. Stejně tak jako jeho kolegové na jiných místech Loun. Samotnou dopravní situaci před školou na starosti nemá.

„Před začátkem školního roku se školou pravidelně připravujeme letáčky, ve kterých rodiče informujeme, jak a kde mají parkovat. Navrhovali jsme parkoviště v okolí s tím, že s dětmi pak dojdou po chodníku až ke škole. I těch sto metrů navíc je ale pro některé příliš a zastavují přímo před školou. Situace je tam ráno opravdu nebezpečná, auta stojí před školou ve dvou pruzích, děti vystupují do silnice,“ popsal ředitel městské policie v Lounech Radek Baláš.

Nedávno se v ulici objevila ve směru od Kauflandu značka nařizující řidičům snížit při dopravní špičce ráno a odpoledne rychlost na 30 kilometrů v hodině. „Efekt značka má. Dřív hodně řidičů jelo v ulici rychle, dnes většina zpomalí,“ přiblížil svou zkušenost ředitel školy.

Uvažuje se také o navrácení semaforů na přechod pro chodce u školy. „Zabýváme se tím v dopravní komisi při radě města. Semafor ani značka ale špatné parkování v místě neřeší,“ upozornil Baláš.

S podobnými problémy se potýká řada škol v okrese. Zvláště při dopravních špičkách ráno a odpoledne. V Žatci řešili situaci u ZŠ Komenského alej. Tvořily se tam velké fronty aut v přilehlé ulici u letního kina, jen těžko najížděla na hlavní silnici. Pomohlo zavedení obousměrného provozu v části ulice, auta tak mohou odjet od školy i ve druhém směru.