Další dva úseky dálnice D6 Praha – Karlovy Vary, které ji přivedou od Prahy na Podbořansko, se letos oproti původním plánům stavět nezačnou. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zatím nemá stavební povolení a všechny pozemky, dokončuje výběrová řízení na zhotovitele. Proto ŘSD odložilo začátek stavby obchvatu Hořesedel a Hořoviček na Rakovnicku včetně přestavby problematické jesenické křižovatky na příští rok. Řidičům by nové úseky dálnice v celkové délce 15 kilometrů měly začít sloužit v roce 2025.

„Ministerstvo dopravy zahájilo stavební řízení na dálniční obchvaty Hořoviček a Hořesedel v říjnu. K zahájení stavby obou úseků dojde v roce 2023,“ potvrdilo ŘSD.

Dálnice D6 nabírá tempo. Letos se mají začít stavět dva úseky, příští rok další

Silničáři dokončují výběrová řízení na firmy, které úseky postaví. „Na obchvat Hořesedel přišlo osm nabídek uchazečů. Nejvýhodnější podalo sdružení Eurovia CS, Berger Bohemia a Stavby mostů za nabídkovou cenu 1,886 miliardy korun,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Stejné sdružení podalo také nejnižší ze sedmi nabídek na sousední úsek. Zavázalo se, že obchvat Hořoviček postaví za 1,5 miliardy korun.

Na obou úsecích aktuálně probíhá záchranný archeologický průzkum. Jemu předcházející zemní práce jsou patrné jak v okolí zmíněné jesenické křižovatky, tak i u obou obcí. Obchvaty Hořoviček a Hořesedel jsou pokračováním dálnice D6, která nyní končí ve směru od Prahy u Krušovic. Navazující šest a půl kilometru dlouhý úsek u Krupé se od letoška staví, hotový má být v roce 2024. O rok později tedy povede souvislá dálnice od Prahy k jesenické křižovatce na hranici Ústeckého a Středočeského kraje.

U Loun otevřeli polovinu nové části dálnice D7. Obchvat zprovozní v červnu

Dálnice D6 je součástí mezinárodní silniční sítě TEN-T, na jejíž dostavbu by Česko mělo v následujících letech získat od Evropské unie miliardy korun. ŘSD ji chce dokončit do pěti let. V příštím roce plánuje zahájení prací na 12 kilometrech mezi jesenickou křižovatkou a Lubencem na jihu Ústeckého kraje, v současné době běží stavební řízení. Otázkou ale je, zda se vše ŘSD podaří připravit tak, aby se v příštím roce skutečně začalo stavět. Zatím má smluvně zajištěnou jen čtvrtinu potřebných pozemků a dosud nezačalo výběrové řízení na zhotovitele, které se v takovýchto případech táhne zhruba rok. Předpokládaná cena je téměř pět miliard korun.

Po dokončení tohoto úseku, předpoklad je rok 2026, bude D6 hotová mezi Prahou a hranicí Ústeckého a Karlovarského kraje. Dvojice úseků dálnice kolem Lubence je už dokončena. Čtyři zbylé úseky na Karlovarsku se mají stavět v letech 2024 až 2027. Mezi Karlovými Vary a Chebem je D6 v provozu několik let.