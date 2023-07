Kvůli výstavbě dálnice D7 Praha – Chomutov je od poloviny června uzavřena jedna z větví křižovatky ve východní části Loun. A to ve směru na Prahu a při výjezdu od Chomutova.

Křižovatka Louny východ se přestavuje. | Video: Deník/Petr Kinšt

Řidiči musí využívat čtyři kilometry vzdálenou křižovatku Louny západ, což pro mnohé znamená nutnost jízdy na opačný konec města. Někteří uzavřenou křižovatku objíždějí přes Chlumčany.

Omezení začalo v polovině června a potrvá ještě dva měsíce – skončit by mělo na konci září.

„V rámci výstavby nové mimoúrovňové křižovatky Louny – východ došlo k uzavření sjezdu z Loun – východ na Prahu. Také pro nájezd od Chomutova do Loun je třeba využít sjezd ze silnice I/7 na mimoúrovňové křižovatce Louny – západ. Nájezd od Prahy do Loun a stávající provoz na silnici I/7 je beze změn. Dopravní omezení bude platit do 30. září,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic.

Proměna křižovatky Louny – východ je součástí výstavby dálničního úseku u Chlumčan. Jeho částečné zprovoznění je v plánu na konci letošního roku, k úplnému dokončení prací by mělo dojít za rok.

Proměny se dočkala také křižovatka Louny – západ. V minulých měsících na ní vyrostl ve směru na Zeměchy druhý kruhový objezd. Křižovatka se přestavuje v rámci zkapacitnění obchvatu Loun, který se mění na dálnici. Zprovoznění čtyřpruhu kolem Loun je v plánu letos v září.