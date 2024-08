Do Žatce a Hranic na Moravě nastoupilo 127 středoškoláků, kteří se účastní pilotního projektu dobrovolného vojenského cvičení, jež Armáda ČR organizuje nyní o prázdninách ve výcvikových prostorech Hradiště a Libavá na Moravě. Rozhodně se nenudí. Plnoletí studenti středních škol, gymnázií nebo odborných učilišť absolvují v necelých čtyřech týdnech zhuštěný kurz vojenské základní přípravy, kde jsou všechny předměty, které by absolvovali při běžném výcviku ve Vyškově. Střelby, zdravověda, pořadový, taktický, spojovací výcvik a další.

„Jsem ráda, že jsem se na cvičení přihlásila, naplňuje to moje očekávání. Rozmýšlím, že po škole nastoupím buď k policii nebo armádě. Můj děda byl v armádě, možná budu pokračovat v jeho stopách,“ řekla 19letá Klára Bendová z Vršovic u Loun. „Pokud se rozhodnu být profesionálním vojákem, určitě bych chtěla být v bojové jednotce, ne v kanceláři,“ dodala studentka střední školy technické v Mostě. I její o rok mladší spolužák z Teplic, který se nynějšího cvičení na Doupově rovněž účastní, ale nechtěl do novin uvést své jméno, si ho pochvaluje. „Vyzdvihl bych instruktory, mají k nám dobrý přístup,“ řekl. Instruktoři jsou zkušení vojáci, kteří mají za sebou několik zahraničních operací a vedou výcvik vojáků u svých domovských brigád a podřízených praporů. Jsou doplněni instruktory z Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov.

Program cvičení má veškeré náležitosti výcviku ve Vyškově. „Dobrovolníci absolvují střelby z ručních zbraní nebo hod granátem, pořadovou, taktickou, topografickou a ženijní přípravu, kurz první pomoci a tělesnou přípravu v podobě tradičních ranních rozcviček, ale i polních přesunů na větší vzdálenost. Výcvik bude zakončený dvoudenním přežitím v prostoru. Organizátoři do programu doplnili i návštěvu útvarů, kde se účastníci cvičení seznámení s historií a tradicí jednotek, které jim zabezpečující výcvik,“ vysvětlila Magdalena Dvořáková z oddělení komunikace Generálního štábu Armády ČR.

Účastníci cvičení na Doupově tak byli i v Žatci, neboť „českou“ část zabezpečuje tamní 4. brigáda rychlého nasazení. „Poslední vojáci základní služby byli v roce 2004, tedy před dvaceti lety. Těm lidem je dnes kolem čtyřiceti let. Ve společnosti nám chybí mladí lidé, kteří by měli základy vojenského výcviku. Kromě seznámení s armádou tedy bereme nynější cvičení jako výcvik jakýchsi záloh, abychom, kdyby došlo k nějakému rozsáhlému konfliktu, byli připraveni,“ řekl velitel 4. brigády rychlého nasazení v Žatci brigádní generál Jiří Líbal. Jak totiž ukázala nynější válka na Ukrajině, kapacity profesionální armády se bojovými ztrátami po personální stránce rychle vyčerpají a vyvstává nutnost zařazení branců do sestav vojenských útvarů. „Je velký předpoklad, že podobné cvičení zopakujeme i v příštím roce. Už teď registrujeme šest set zájemců,“ dodal Jiří Líbal.

Část cvičení, kterou zajišťuje 4. brigáda, začalo 86 mladých lidí, začátkem tohoto týdne jich pokračovalo 70. „Skončili z různých důvodů. Došlo k různým zraněním, onemocněním, většina odchozích účastníků ale skončila kvůli ztrátě motivace,“ vysvětlil zástupce řídícího dobrovolného vojenského cvičení na Doupově nadporučík František Vintr.

Pilotní projekt má oslovit nejmladší generaci a představit jim armádu netradičním způsobem. „S armádou se může veřejnost setkat celoročně na různých prezentačních akcích, náhodně pak při jejích přesunech mezi základnami a výcvikovým prostorem anebo na sociálních sítích. Zkušenost s armádou mladé generace na vlastní kůži zatím chyběla,“ okomentoval projekt brigádní generál Pavel Lipka, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR. „Je třeba přicházet s novými projekty, které nám pomohou mladé generaci přiblížit vojenský život. Zkušenosti z letošního nultého ročníku kurzu poslouží armádě k přípravě dalšího cvičení na příští rok. To by mělo pokrýt zatím vysoký zájem a být organizováno u více jednotek Armády ČR,“ dodal.

Pro armádu je cvičení zároveň i vhodným prostředkem pro doplnění neobsazených míst v jednotlivých útvarech. „Myslím, že vhodné adepty tady určitě najdeme,“ řekl na Doupově Jiří Líbal. Pokud účastníci dobrovolné cvičení dokončí a vstoupí do profesionální armády, mohou nastoupit rovnou k útvarům bez absolvování běžné vojenské základní přípravy v akademii ve Vyškově.

Mohlo by vás zajímat: Luna je pro mě zázračná voda, říká odborník, který se stará o léčivé prameny