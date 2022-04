Šťavnatý hamburger, hranolky s netradiční limetkovou majonézou, dobroty s mexickým nádechem, nebo výborné klasické klobásy s chlebem a hořčicí a další a další chuťovky. K tomu skvělé pivo několika značek, domácí limonády nebo lahodné víno z nedalekého vinařství. Hudba, pro děti setkání s oblíbenými pohádkovými postavičkami či malování na obličej. Do toho zboží s velikonoční tématikou. Všude dobrá nálada a plno přátelských setkání. Takové bylo velikonoční Dovalte na Vale.

„Dali jsme si skvělý burger, k tomu hranolky. A ještě chceme vyzkoušet nachos s čedarovou omáčkou a masem. A určitě to zapijeme nějakým pivkem,“ usmívá se uprostřed lounské ulice Na Valích Lukáš Podaný, který na oblíbený street festival vyrazil s přítelkyní.

Opět po čase se v Lounech pro dopravu uzavřela ulice Na Valích. Důvod byl jediný - podniky, které tam sídlí, i další podnikatelé z okolí, tam opět uspořádali pouliční „mejdan“ Dovalte na Vale. „Je to skvělý nápad. Baví mě to. Byli jsme i minule a zase to bylo super,“ chválí také Pavel Fungač. Na výběr byla jídla a chutě obvyklé, méně tradiční i ty exotické.

Restaurace a podniky, z ulice i okolí, opět otevřely předzahrádky, postavily stánky. Od Merlotu, přes dePresso, Woolies až po Infinity a další a další. Tentokrát navíc bylo možné v několika stáncích v ulici nedaleko lounského centra pořídit také zboží s velikonoční tématikou.

Hudba, koktejl, Mickey Mouse

U Moaku hraje hudba, řada návštěvníků se zastaví, vychutná si koktejl, kousek dál potkáváme Mickey Mouse a jeho parťačku, ty potěší zase děti. Stejně jako malování na obličej nebo dílničky. Dospělí se zase zastavují u dvou regionálních pivovarů nebo u vinaře. „Je to paráda. Sluníčko svítí, počasí vyšlo, dáme si k tomu dobré vínko a projdeme si celou ulici. Určitě si dáme něco dobrého,“ svěřila se Pavla Výtisková. Zrovna si vychutnávala víno od Vinařství Pod Chlumem Wilomenna z nedalekých Chlumčan.

Další preferují domácí limonády. Na výběr mají v několika stáncích a z mnoha příchutí. „Potkali jsme tady spoustu známých. Líbí se mi tato akce. Půjdu si ještě dát něco mexického,“ potvrzuje Lenka Fedáková, že už tradiční street festival v Lounech funguje také jako místo pro setkávání přátel. Do Loun dorazila ale také řada lidí z okolí. „Přijeli jsme ze Žatce. Dáváme si u každého stánku něco, rozdělíme se o to. Chceme toho ochutnat co nejvíc,“ usmívá se Miroslava Donutilová. „Povedená akce. Měli jsme už hranolky a mexickou tortillu. Teď si dáme někde dobrou kávu a něco sladkého,“ plánovala Eva Novotná. Nabídka "sladkého" ji rozhodně také nezklamala. Vafle, zmrzliny, dortíky, vybírat bylo z čeho.

Akce probíhala v průběhu celé neděle. „Už se těšíme, až to opět bude. Už je to pěkná tradice. Příjemná akce,“ zhodnotil také Václav Vojtěch.