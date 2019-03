Ústecký kraj – V Ústeckém kraji funguje několik hotelů pro psy. Všechny nabízí individuální péči o mazlíčky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Svého mazlíčka hýčkáte, nehnete se bez něj, když to jde, berete ho všude s sebou. Jsou ale místa, kam psi nesmí. Třeba do hotelu, kam míříte na vysněnou dovolenou u moře, nebo do nemocnice, když onemocníte či tam skončíte s úrazem? Co v takových situacích dělat? Stále více lidí „posílá“ své čtyřnohé parťáky v takových chvílích také „na dovolenou“, do psích hotelů, jejich obliba stoupá.