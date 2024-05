Hudba, zpěv, společné focení, ale hlavně běh po asfaltovém ovále mezi budovami se zamřížovanými okny a za vysokým plotem s ostnatým drátem. K tomu mnoho úsměvů a povzbuzování. Tak to dnes, ve čtvrtek 23. května, dopoledne vypadalo ve věznici Drahonice na Podbořansku. Proběhla tam osvětová akce s názvem Běh se žlutou stužkou (Yellow Ribbon Run), do které se zapojila čtyřicítka žen, jež si tam odpykává trest.

Ve věznici Drahonice na Podbořansku proběhla osvětová akce s názvem Běh se žlutou stužkou. | Video: Deník/Petr Kinšt

Většina odsouzených, kteří opustí české věznice, se do nich po nějakém čase vrátí. Na svobodě se nezvládnou zařadit do společnosti, nedokáží zlepšit svou sociální situaci, často opět sklouznou k užívání drog a páchají další trestnou činnost. Nejinak je tomu mezi ženami. Impulsem, který by to mohl změnit, je běh. Akce Běh se žlutou stužkou, která se koná po českých věznicích a vyvrcholí v červnu veřejnou akcí v Říčanech u Prahy, má pomoci nejen vězňům, ale i společnosti k pochopení jejich situace.

Cílem projektu je také bořit předsudky, dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život, přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti. „Snažíme se veřejnosti vysvětlovat, že odsouzený je ve věznici od do, ale před tím i potom je to občan, kterého potkáváme venku. Chceme, aby byl po propuštění z vězení dobrý otec nebo máma, dobrý zaměstnanec, partner,“ vysvětlila iniciátorka projektu Yellow Ribbon Run v Česku a ředitelka trestní politiky Ministerstva spravedlnosti ČR Gabriela Slováková.

Inspiraci si v roce 2012 přivezla ze Singapuru, kde byla na konferenci celosvětové organizace, jež sdružuje tisíce odborníků z vězeňství z celého světa. „V Singapuru jsem viděla, jak tisíce lidí běhají za integraci lidí s trestní minulostí, jak jim společnost fandí, protože pochopili, že je bezpečnější propouštět na ,svobodu´ připravené vězně, aby měli práci, bydlení, aby je někdo venku přijal,“ uvedla Gabriela Slováková. V České republice je mezi odsouzenými sedmdesátiprocentní recidiva, většina z nich je ve věznici poněkolikáté.

Běh se žlutou stužkou se postupně rozrůstá. „Začali jsme běhat před devíti lety a z původních 32 běžců jsme jich loni měli 800,“ přiblížila Gabriela Slováková. Běhají nejen odsouzení, ale i příslušníci vězeňské služby a další zaměstnanci věznic, státní zástupci, soudci, zaměstnanci probační a mediační služby a také bývalí vězni, jejich rodiny i veřejnost. „V tričku akce a se stužkou jsme si při běhu všichni rovni, nejde poznat, kdo je kdo,“ přiblížila.

Běhá se ve věznicích, při hlavní letošní akci 11. června v Říčanech u Prahy se může zapojit i široká veřejnost. Připraven je doprovodný program a mimo štafetových běhů pro dospělé také dětský závod. Patronkou dětského Běhu se žlutou stužkou je moderátorka České televize Barbora Černošková.

Akce má nejen pomoci bořit předsudky veřejnosti směrem k odsouzeným, ale má být i impulzem, který změní jejich myšlení a chování. Aby zkusili žít po propuštění z vězení jinak, zařadit se do běžné společnosti a trestnou činnost už nepáchat. Gabriela Slováková pracovala dvacet let ve vězeňské službě, v posledních letech na pozici ředitelky ženské věznice Světlá nad Sázavou a Kuřim.

Ze své zkušenosti sama ví, jak je náprava odsouzených, kteří mají většinou sociální problémy, jsou závislí na drogách, nemají kde bydlet a jsou z rozvrácených rodin, v zastaralém systému českého vězeňství složitá. V některých případech pomohl právě běh. „Mám zpětnou vazbu od několika bývalých vězeňkyň, že to byl pro ně start, změna k lepšímu. Vím, že po propuštění chodí běhat desítky, možná stovky odsouzených, kteří začali s během ve věznici nebo to byli aktivní sportovci, kteří padli na dno a ve věznici se ke sportu vrátili,“ popsala.

Běh pomáhá také uvolnit situaci uvnitř věznic. „Zaměstnanci vězeňské služby, kteří vykonávají práci ve velmi těžkých podmínkách, jednou za čas si můžu dovolit vystoupit z té své profesní zóny, kde jinak moc velké možnosti nemají, a ukázat vězňům, že jsou normální lidi. A na druhou stranu když budou odsouzení po propuštění fungovat, tak se zařadí do společnosti. Akce má pomoci snížit stigma na obou stranách,“ přiblížila Gabriela Slováková. Jedním z hesel akce proto také je „Uteč předsudkům“.

K Běhu se žlutou stužkou byla na počátku v českých věznicích velká skepse, do prvního ročníku se zapojilo jen pár věznic. Drahonice se přidaly později, poprvé běžela jen jedna odsouzená, nyní se zapojily čtyři desítky žen. „Akce vytváří úžasnou atmosféru, která je pak znát na ubytovnách věznice. Odsouzené se zklidní, zlepší se i vztahy mezi nimi navzájem,“ přiblížil Martin Toman, zástupce ředitele Nové Sedlo pro objekt věznice Drahonice. „Akce pomáhá k výchově odsouzených,“ dodal.

Ženská věznice Drahonice spadá pod věznici v Novém Sedle, má kapacitu 177 odsouzených v různých stupních zabezpečení. Aktuálně je v ní 180 vězeňkyň, většina z nich si odpykává tresty za kriminalitu spojenou s užíváním návykových látek včetně krádeží nebo distribucí a výrobou drog. Některé ženy z Drahonic byly odsouzené za podvody, jsou tam ale i za vraždy.

