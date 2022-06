„Všichni byli zatčeni, protože prý schvalovali atentát na Heydricha. Někteří na udání,“ vysvětlil regionální novinář Jaroslav Tošner, který se zabývá historii Loun a zvláště obdobím druhé světové války. Před šesti lety se v jeho hlavě zrodil nápad, aby se hlavní pavilon lounského výstaviště jmenoval právě po Josefu Fouskovi. „Bylo to právě za jeho starostování, kdy se v roce 1931 ve městě konala Všeobecná krajinská výstava severočeská, kvůli které vzniklo v Lounech výstaviště. Byl to Josef Fousek, kdo tam přivítal tehdejšího prezidenta Masaryka,“ připomněl Tošner.

V sobotu 25. června dojde v 10 hodin ke slavnostnímu pojmenování hlavního pavilonu na výstavišti po Josefu Fouskovi. Jde o původní stavbu z 30. let, kterou nechalo město v letech 2017 a 2018 zrekonstruovat. Objekt se stal novým společenským a kulturním centrem, nevyužívá se tedy jen při výstavách.

Projev úcty

Na pavilonu bude tabulka s označením Pavilon Josefa Fouska a uvnitř deska s informacemi o jeho osobě. U vchodových dveří pavilonu se také objeví destička s informací, že jde o kulturní památku. „Konzultovali jsme to s architektem, který stál za rekonstrukcí pavilonu, aby to nijak nenarušilo čistotu stavby,“ sdělil lounský místostarosta Vladimír Antonín Hons. Podle jeho slov je pojmenování pavilonu výrazem úcty k jednomu z nejvýznamnějších starostů města.

Josef Fousek se narodil v Doníně u Loun 6. dubna 1875. Řadu let zastával funkci předsedy lounské Československé strany národně socialistické. Starostou města se stal poprvé po volbách v roce 1919 a s přestávkami jím byl až do konce roku 1940. „Na základě udání 16. června 1942 Josefa Fouska spolu s jeho synem a několika dalšími zatklo gestapo a 30. června večer jej popravili na Kobyliské střelnici v Praze. O deset dní dříve, 20. června, na stejném místě zastřelili i jeho syna Karla,“ dočtou se zájemci na zmíněné desce v pavilonu, kterou si nechalo vyhotovit město. Autorem textu je právě Jaroslav Tošner. Součástí je i vyhláška o popravě Karla Fouska z 22. června 1942. Jeho syn by se sobotního slavnostního aktu měl osobně zúčastnit.

V Lounech to nebude jediná připomínka na bývalého starostu Josefa Fouska. Od října 1945 je čestným občanem, od července roku 2012 stojí v atriu radnice jeho pamětní deska a všech dalších obětí heydrichiády. Od roku 1996 mají Louny ulici Josefa Fouska.

Komentovaná procházka

Ten ale nebyl jedinou obětí nacistického řádění ve městě. Teror po atentátu na Heydricha obzvlášť dopadl na vedení místního veslařského klubu. Popraveni byli Ladislav Vosátka, Stanislav Šulc, Jan Šafránek, Bohuslav Havránek a Karel Pelc. K dalším místním, kteří zemřeli kvůli nacistům, patřili Jaroslav Plodek, Václav Halla, Karel Podhajský, Vladimír Lamka a Václav Zörner. Od roku 1946 u loděnice u Ohře připomíná veslaře zavražděné a umučené nacisty v letech 1941 až 1945 památník, loni prošel rekonstrukcí a má novou pamětní desku.

Zájemci se o heydrichiádě v Lounech mohou dozvědět více informací v úterý 28. června. Oblastní muzeum připravuje komentovanou procházku městem po místech, které jsou s ní spojené. Sraz je právě u pavilonu na výstavišti v 17 hodin.

V Lounech to letos nebude jediná připomínka událostí spojených s druhou světovou válkou. Na září se chystá slavnostní přejmenování parku U Trati na Park letců RAF. A to při příležitosti výročí narození příslušníka 311. československé bombardovací perutě a lounského rodáka Miroslava Vilda. „Přejmenování parku bude výraz úcty i k dalším vojákům, kteří se ve městě narodili,“ sdělil Vladimír A. Hons.