„To není chodník, to je tankodrom. Část ve směru od školky k vysokému paneláku je samá velká díra, s kočárkem je to tam asi pořádná rallye,“ popsal chodník v Družstevní ulici Lubomír Černý. „A ta silnice tam? Taky špatná,“ dodal. V anketě, ve které Deník nedávno oslovil obyvatele Žatce s otázkou, na co by se nové vedení města mělo zaměřit, se toto místo objevilo také. „Bydlím v Družstevní ulici asi už 40 let. Za tu dobu nebyl ten chodník snad nikdy spravený. Všude jinde se dělají, tam ne. Je to hrozný chodník,“ připojila se Dana Dlouhá.

Lidé v Družstevní se opravy dlouho rozbitého povrchu brzy dočkají. „Rekonstrukci chodníku tam máme v plánu na rok 2023,“ potvrdil starosta Žatce Radim Laibl. Renovace tamní silnice v seznamu prozatím nebyla, vedení města by ji do něj ale také rádo zařadilo. „Vozovku bychom tam také chtěli opravit, mělo by jít o lokální výspravy,“ dodal starosta.

"Je to o úraz"

Další problémovou lokalitou je prostranství v okolí kulturního domu Moskva. „Určitě by se nové vedení mělo zaměřit na chodníky, hlavně u Moskvy. Jsou popraskané, velké díry, je to někdy i o úraz. Už je to tam hodně dlouho," vyjádřila se v anketě Ivana Pernerová.

Radnice tam v minulosti uspořádala architektonickou soutěž, která měla napovědět, jak by mohlo frekventované místo vypadat. Vítězný návrh ale nové vedení zřejmě nepoužije. „Bohužel, návrh obsahoval i objekty, které nejsou v majetku města. Nemůžeme s nimi nic dělat. Bylo to podle nás pojato asi příliš velkolepě. Chceme zadat novou studii, která by nám řekla, jak s prostorem naložit, jak rekonstruovat,“ uvedl Laibl.

Spor byl v návrhu hlavně o prostranství u obchodního centra Zlatý Chmel, kolem „rampy“, po které lidé měli chodit do objektu, a také o další úpravy v okolí objektu. Jeho vlastník touto nákladnou cestou jít nechtěl a město nemůže investovat do cizího majetku. K „záchraně“ návrhu nepomohla údajně ani ochota architektů jej částečně upravit.

„Mrzí nás, že to nedopadlo. Místo by si určitě zasloužilo nějakou moderní, komplexní úpravu,“ reagovala Eva Sladká ze spolku A dál?, který obnovu lokality před lety inicioval.

Kdy se tedy bude renovovat prostor u kulturního domu Moskva? „Příští rok to není pravděpodobné. Uvidíme, co nám řekne studie, jak rozsáhlá by rekonstrukce prostranství byla. Podle toho se rozhodne. Pokud rozsáhlejší, dělalo by se to až v příštích letech, v rozpočtu na rok 2023 to není. Bude také záležet na správcích inženýrských sítí. Pokud by se opravovaly jen chodníky, třeba jen v některých částech, mohlo by to být dříve,“ dodal žatecký starosta.