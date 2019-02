Postoloprty - /FOTO, VIDEO/ Kromě občasných slovních útoků demonstrace v Postoloprtech proběhla v poklidu. Většina obyvatel ji ignorovala.

Členové Dělnické strany dorazili v sobotu 21. února do Postoloprt. Podle jejich prohlášení tam chtěli řešit situaci s nepřizpůsobivými obyvateli. Cílem dnešní akce mělo být rozdání informačních letáků a projevy na centrálním Mírovém náměstí.

Radikálové tvrdí, že je pozvali sami obyvatelé pětitisícového města, řada z nich se prý na ně obrátila s žádostí o pomoc při problémech v soužití s početnou romskou komunitou. Dalším důvodem je podle Dělnické strany neúnosně špatná bezpečnostní situace. Romové měli podle nich dokonce v prosinci loňského roku ubít 20letého mladíka na místní diskotéce. Tuto informaci přijeli prověřit. Jak ale potvrdila policie, mladík nezemřel násilnou smrtí, ale na podchlazení. (Čtěte ZDE)

Akci Dělnická strana řádně nahlásila na postoloprtském městském úřadě, ten ji ale nepovolil. Podle radikálů nicméně prý vydal zamítavé stanovisko až po zákonné lhůtě, proto se ho rozhodli nerespektovat.





14:56

Extremisté se rozjíždějí, někteří auty, jiní čekají na vlak. Jediným zajímavějším momentem posledních desítek minut bylo, když jedno z aut s odjíždějícími radikály nacouvalo do policejní dodávky.

14:44

Bez jakýchkoliv násilností jdou demonstranti na vlakové nádraží, odkud z města odjedou.

14:36

Projevy byly ukončeny a nyní se průvod formuje k návratu na vlakové nádraží. Ze strany radikálů zaznělo, že pokud nebude radnice konat, do Postoloprt se vrátí. Jak by ale mělo město konat, to neřekli.

14:32

Během projevů na náměstí je relativně vypjatá atmosféra. Zjevně nadšeni řečníky jsou pouze sami demonstranti z Dělnické strany, naopak asi sedm desítek Romů dává svou nelibost najevo pískáním, padají i nadávky. Další přihlížející nedávají najevo emoce prakticky vůbec, pouze sledují dění.

14:23

"Litvínovská radnice nic s problémy nedělá, a tak ještě dnes večer postavíme Vzdor radnici!" prohlásili zástupci Dělnické strany.

14:18

Na Mírovém náměstí probíhá demonstrace. Ultrapravicoví radikálové rozvinuli transparent s nápisem "Nic než národ!". Několik Romů pokřikuje na členy Dělnické strany, ale k žádným otevřeným konfliktům zatím nedošlo. Současně probíhá jakási anketa, která má ukázat, jak se na přítomnost demonstrantů dívají obyvatelé Postoloprt. Z několika málo oslovených lidí, kteří dění pozorují, je většina ráda, že do města přijeli. Jde však doslova o pět či šest občanů, které se radikálům podařilo oslovit. Naprostá většina obyvatel zůstává doma a do akce se nijak nezapojuje.

13:58

Demonstranti jdou zpět do centra města, na Mírové náměstí.

13:49

Celá skupina, demonstrující radikálové, policie i několik přihlížejících, je opět před vlakovým nádražím. Dá se očekávat, že se opět dá do pohybu na Mírové náměstí, kde mají podle programu zaznít projevy.

13:40

"Se..te na to, pojďte raději chlastat!" "Kdybyste šli radši do práce!" pokřikuje několik mužů, kteří vyšli z hospody U Medvěda, kudy se průvod nyní ubírá. Radikálové směřují kolem plaveckého bazénu a obchodního domu Lučan.

13:32

Pochod se přesunul na Jiráskovo náměstí. Běžný život v ulicích se v těchto hodinách zastavil, lidé raději zůstávají ve svých domovech. Pokud se přeci jen někdo na ulici objeví, velkým obloukem se akci vyhýbá.

13:12

Demonstranti dorazili na centrální Mírové náměstí před radnici. Vše zatím probíhá bez konfliktů.

13:08

Obyvatelé města vnímají "návštěvu" takzvaných ochranných sborů rozdílně. Zatímco jedné skupině se jejich přítomnost evidentně nelíbí, velká část lidí ji vítá. Ve skupině, rozdávající letáky a zastupující Dělnickou stranu, je několik lidí přímo ze sousedního Žatce a Loun.

13:00

Třicítka příslušníků Dělnické strany se vydala od vlakového nádraží Masarykovou ulicí směrem na centrální Mírové náměstí. Skupina je obklopena policisty a těžkooděnci. Několik desítek obyvatel města, především Romů, jde souběžně po druhé straně ulice a sleduje situaci. Radikálové rozdávají letáky a až na občasné slovní útoky k žádným střetům nedochází.

12:25

V ulicích Postoloprt se stále nic neděje. Členové Dělnické strany, obyvatelé města i policie zatím postávají u nádraží.

12:15

U hlavního vlakového nádraží se zformovala skupina přibližně třiceti lidí z Dělnické strany, opodál zhruba stejné množství místních. Nad situací bdí asi padesátka policistů. Zatím se pochod nedal do pohybu, všichni vyčkávají.

12:02

Příjezd takzvaných ochranných jednotek Dělnické strany do Postoloprt byl nahlášen na poledne v sobotu 21. února. V ulicích je vidět připravené policejní jednotky, na hlavním Mírovém náměstí postává několik hloučků místních lidí, kteří vyčkávají, co se bude dít.