Jeho stáří je odhadováno na 200 let, obvod kmenu měří přes čtyři metry, výška stromu je 24 metrů. Město za ošetření dřevin v aleji zaplatí 120 tisíc korun, Ústecký kraj poskytl dotaci 39 240 korun. Dojde na zdravotní a výchovné řezy, odlehčení korun nebo lokální redukce větví.

Město Louny nechá ošetřit stromy v dubové aleji směrem na Dobroměřice. Odborný zásah čeká do konce října 19 stromů včetně nejmohutnějšího dubu letního, který byl v roce 2002 vyhlášen památným stromem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.