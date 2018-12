Lounsko, Žatecko - Hned několik starostů či místostarostů skončilo po nedávných volbách ve vedení měst v regionu. Část sama chtěla, další nečekaně.

Radnice v Lounech | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Radovan Šabata, Jan Čermák či Jana Nováková. Ještě před několika týdny vládli městům v okrese Louny, po volbách ale skončili. Někteří to už dopředu avizovali, o dalších rozhodly výsledky voleb či politických vyjednávání. Co nyní dělají?

Šest let byl Radovan Šabata (Unie pro sport a zdraví) starostou Loun. Do zastupitelstva se sice dostal i nyní a jeho uskupení je dokonce v aktuální vládnoucí koalici, avšak političtí partneři se nakonec shodli na jiném jménu prvního muže Loun. „Zůstal jsem ale radním. Neodešel jsem tedy úplně. Chod města dál spoluutvářím,“ řekl Deníku Šabata.

Před starostováním působil Šabata u stavební firmy Swietelsky, zaměřoval se na sportovní stavby. „Vrátil jsem se k firmě, působím jako obchodní zástupce na pobočce v Lounech,“ prozradil bývalý lounský starosta. „Mám nyní více času na koníčky. Věnuji se dál atletice, pracuji s mládeží, připravujeme závody. Rozhodně se nenudím,“ dodal Šabata.

Také jeho „pravá ruka“ na lounské radnici, místostarosta Jan Čermák (zvolen za Volbu pro město), ve vedení Loun skončil. Dobrovolně, do voleb už nešel. „Říkal jsem už předem, že je to mé poslední volební období. Dodržel jsem to. Jsem doma, užívám si důchodu,“ sdělil 69letý bývalý učitel.

Týdny po konci na radnici se snažil Čermák co nejvíce odpočívat. „Bylo to poslední dobou hodně náročné. Budu mít teď čas na své záliby, mám nějakou práci doma, určitě se budu věnovat sportu,“ pokračoval. „Vyřizuji resty, na které jsem v minulosti neměl čas. V politice se už neangažuji, ale nenudím se,“ usmíval se při rozhovoru Čermák.

Odpočinek a vyřízení restů

V Žatci skončila ve vedení města místostarostka Jana Nováková (původně ČSSD, poté Žatečtí sociální demokraté). Ta sice mezi městské poslance kandidovala, její uskupení se ale do zastupitelstva neprobojovalo. „Do konce roku odpočívám, relaxuji. Mám hodně času na koníčky. Dodělávám věci, na které jsem neměla čas,“ řekla Nováková.

Před příchodem na žateckou radnici byla šéfkou okresní agrární komory. Tam se ale vrátit nehodlá, její další působení zůstává zahaleno tajemstvím. „Zatím neprozradím. Mohu ale říci, že to bude mimo zemědělství i státní správu,“ dodala bývalá žatecká místostarostka.

A kam mířili vládci měst v regionu po komunálních volbách v minulosti? Například Jan Kerner, bývalý lounský starosta, odešel po své politické kariéře „ředitelovat“ do teplické sportovní haly. Dlouholetý starosta Podbořan Josef Čerňanský zamířil už před lety do důchodu, žatecký exstarosta Erich Knoblauch pracuje na radnici v Podbořanech, bývalý místostarosta Žatce Jan Novotný je manažerem v Koitu.