Důkazy o zpronevěře nejsou, soud bývalou ředitelku školky zprostil obžaloby

Louny, Podbořany - Státní zástupkyně se proti rozhodnutí soudu odvolala.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Achiv VLP

Nevinná. S takovým verdiktem odešla od lounského soudu Michaela Beranová, exředitelka podbořanské mateřské školky. Čelila nařčení ze zpronevěry a falšování účetních dokladů. Důkazy ale podle soudu chybí, proto ji osvobodil. Podle obžaloby měla škoda původně činit 1,3 milionu, poté byla snížena na 300 tisíc korun, nakonec znalkyně ve složité kauze připustila, že údajnou škodu nedokáže přesně vyčíslit a mohla by být i nulová.

Žalobci i podbořanská radnice dál trvají na tom, že se ve školce děly nepravosti a chtějí kauzu došetřit. Rozsudek není ještě pravomocný, státní zástupkyně se odvolala.

„Nebylo prokázáno, že se žalovaný skutek stal. Bez vší pochybnosti nebyla prokázána vina,“ zdůvodnil zprošťující verdikt lounský soudce Kamil Vacík.

Bývalá ředitelka rozsudek přivítala, chystá prý další právní kroky. „Nic z toho jsem neudělala. Byla to jen snůška lží. Stálo mě to dva roky života. Chtěli na mé místo někoho jiného a nedokázali vymyslet nic jiného, než tuto sprostotu a špínu,“ uvedla u soudu Michaela Beranová.

Klíčový důkaz, znalecký posudek, u soudu neobstál, vykazoval řadu nesrovnalostí a chyb. Původně byla škoda vyčíslena na 1,3 milionu korun. Po opravě chyb se v soudní síni operovalo s částkou zhruba 300 tisíc, soud ale nakonec uznal i další námitky exředitelky a po dalším výslechu znalkyně z jejích slov vyplynulo, že výši údajné škody nedokáže přesně vyčíslit, neví totiž, jaké byly skladové zásoby a zda mohlo být zboží dodáno. Podle ní byl v účetnictví zmatek. Připustila že by škoda mohla být i nulová. Exředitelka tvrdí, že zásoby byly dostatečné, aby pokryly dodávky a žalobci nedodali důkazy o opaku. Soud proto zprostil ženu žaloby ze zpronevěry.

Žalobkyně: dokazování je neúplné

Státní zástupkyně požadovala revizní znalecký posudek, to ale soud zamítl. Na místě se proti verdiktu odvolala. Žalobci jsou i nadále přesvědčeni, že se ve školce nedělo vše tak, jak by mělo. „Pochybuji o závěrech znaleckého posudku. Navrhovala jsem revizní posudek, aby se situace vysvětlila. Byl ale zamítnut, považuji proto dokazování za neúplné,“ uvedla státní zástupkyně Radka Pavlišová.

Podle tvrzení obžaloby měla bývalá ředitelka školky v podbořanské ulici Bratří Čapků od roku 2013 do začátku roku 2016 odčerpávat finance z pokladny školky. Hrozilo jí za to až osm let vězení. Měla údajně pozměňovat účetní doklady o drobných nákupech, například při nákupech květin nebo dekorace, dopisovat na ně čísla zvyšující cenu a tím z pokladny získávat peníze. Podle žalobců byly údajně například na stokorunové doklady připisovány číslice, aby částka byla navýšena například o tisíc nebo dva. Peníze si pak podle tvrzení státních zástupců měla nechat vyplatit z pokladny školky.

Hlavním bodem žaloby ale bylo ještě další údajné provinění. Žalobcům také vadilo, že do školky dodávala některé zboží firma exředitelky. Nakupovala od ní například hračky, knihy, ale i další zboží.

Kromě střetu zájmů upozorňovali také na údajné výrazné předražení některých nákupů, zmiňován byl například nákup sady autíček za zhruba 60 korun a prodej školce za částku přes 700 korun. Navíc podle nich řada nákupů měla být jen „naoko“. Zboží podle obžaloby žena sice školce vyfakturovala, prý ale nedodala nebo v jiném množství.

Kdo přepisoval doklady?

Michaela Beranová se obviněním od začátku bránila, odmítala je a soud jí nyní dal zapravdu. „Důrazně se distancuji od toho, že jsem přepisovala nějaké doklady. Všechno zboží jsem skutečně do školky dodala, jsou na to i svědci a doklady. Všechno je ve školce,“ říkala během procesu.

Musela tam také vysvětlovat, zda necítila jako střet zájmů, když nakupovala zboží pro školku od vlastní firmy. Podle Beranové to dříve nikomu nevadilo, ani jí to nikdo prý nevytýkal, školka údajně ušetřila. Podle ní znalecký posudek „míchal“ u zboží kusy a sady, proto prý docházelo k rozdílům, měl řadu chyb, nezohledňoval aktuální ceny na trhu a podobně. „Naopak jsem dodávala do školky levně. Školka ušetřila. Nejlevněji na trhu,“ říkala.

Soud sice uznal, že některé doklady jsou falšované, nebyl ale prý důkaz, že to udělala bývalá ředitelka. „Je zřejmé, že některé doklady jsou dopisované, přepisované, bylo s nimi manipulováno a byly v účetnictví. Z žádného důkazu ale není prokázáno, že to dělala přímo obžalovaná,“ uvedl soudce.

Podle obhajoby nebyly výpovědi prodavaček, že k tak vysokým nákupům nedocházelo, věrohodné. S doklady prý mohlo manipulovat více lidí. Verzi exředitelky potvrdili u soudu také některé učitelky ze školky. Podobně se soud vyjádřil také u údajně nedodaného zboží. Stěžejní bylo, že ze znaleckého posudku nakonec vyplynulo, že škoda může být teoreticky i nulová, nepodařilo se prokázat, zda vůbec ke škodě došlo. „Nebylo prokázáno, že se skutek stal,“ dodal soudce.

Chyby v účetnictví soud neřešil

U soudu zaznělo, že sice v účetnictví byly zmatky, chyběly inventurní soupisy, nebo že tržby vykázané v daňové evidenci byly nižší, než kolik byly tržby z obchodu se školkou, že kvůli tomu je obtížné znalecký posudek vyhotovit, chybami v účetnictví se ale proces nezabýval. Podle Beranové je na vině policie, ona prý vše vede jak má, kriminalisté si prý ale některé dokumenty nevyžádali.

Rušno začalo být v podbořanské školce v ulici Bratří Čapků předloni na jaře. Tehdy upozornila tamní radnice na některé údajné nesrovnalosti zjištěné při kontrole a případem se začala zabývat hospodářská kriminálka.

Bývalá ředitelka obviňuje právě vedení města z toho, že připravilo její konec ve školce. Tvrdí, že vše bylo vykonstruované a připravené proti ní, že byla donucena vzdát se funkce.

Radnice to popírá, postu ředitelky se prý vzdala sama. I další nařčení vedení města důrazně odmítá. „Je to absolutní nesmysl. Měli jsme podezření, že se ve školce dějí nestandardní věci, že se tam nehospodaří s péčí řádného hospodáře, kontrola to potvrdila, proto jsme podali oznámení na neznámého pachatele. Nikoho jsme neoznačili,“ říká starosta Radek Reindl.

Vedení města je stejně jako žalobci i nadále přesvědčeno, že ve školce nebylo vše v pořádku. „K rozsudku se nebudeme vyjadřovat. Ve školce se ale děly nestandardní věci, docházelo tam k vyvádění peněz, to je prokázané, jsou tam falšované doklady. Nevíme kdo, nikoho neobviňujeme, ale policie musí zjistit, kdo to dělal. Požadujeme dořešení případu. Toho, kdo peníze vyváděl, budeme chtít dohnat k zodpovědnosti,“ dodal Reindl.

Případ bude pokračovat u odvolacího krajského soudu.