"Byly to nádherné chvilky. Když Ruda Hrušínský maluje venku před zámkem a říká přitom, že není nikde registrovaný, že si může malovat, co chce,“ vzpomínal před časem Dušan Klein pro Deník na natáčení snímku Jak Básníkům chutná život na zámku v Krásném Dvoře. Další snímky, které vždy sklízely u diváků velký úspěch, už ale legendární režisér nepřidá. Zemřel ve věku 82 let, vzpomíná na něj také Podbořansko, kde dvakrát natáčel.

Když v roce 1987 uvedl Dušan Klein komedii z Bezdíkova na plátna kin, hrál velkou roli také zámek a jeho tehdejší filmový pán Rudolf Hrušínský. „Vzpomínám si na zámek v Krásném Dvoře moc dobře. Je to krásné prostředí, bylo to přesně to, co jsem pro film hledal. Při natáčení nám všichni vycházeli vstříc,“ říkával režisér celé legendární série o Štepánu Šafránkovi a Kendym Dušan Klein.

Na zámku se tehdy natáčel třetí díl oblíbené série, jenž rozesmívá už několik generací diváků – Jak básníkům chutná život. „Tenkrát se sešli i výborní herci. Třeba Ruda Hrušínký nebo Pavel Kříž. Pamatuji si na nádherné a dnes už památné scény, například když Ruda Hrušínský maluje venku před zámkem a říká přitom, že není nikde registrován, že může malovat, co chce, nebo útěk Štepána Šafránka z postele tajnou chodbou,“ pokračoval ve vzpomínání režisér.

Zemřel režisér Dušan Klein, tvůrce filmových Básníků. Bylo mu 82 let

Štáb tehdy na zámku zažil i hrůzné chvíle, ohroženo bylo celé natáčení. „Byly to smutné chvilky, přímo na zámku dostal Ruda Hrušínský tenkrát už svůj třetí infarkt. Sanitka ho odvezla do Prahy, naštěstí to tenkrát dobře dopadlo. Už za tři dny jsme zase natáčeli,“ připomněl Klein.

Dušan Klein tenkrát při vzniku Básníků bydlel kousek od zámku, důkladně si ho prohlédl. Doporučil jej celé rodině, vrátil se tam i na další natáčení. „Tentokrát to byl ale jiný žánr, natáčel jsem na zámku ještě pohádku O víle Arnoštce,“ dodal před časem.

Klein se narodil 27. června 193 ve slovenských Michalovcích. Vytvořil řadu filmů pro kina, ale také snímků a inscenací pro televizní obrazovky.