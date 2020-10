Hloučky lidí poskládané z příslušníků mnoha generací, přeplněná parkoviště a hřbitovy otevřené do večerních hodin. Už tento týden očekávají hřbitovy návaly návštěvníků, kteří si v dušičkovém čase připomínají své zesnulé. Nebude tomu jinak ani letos, přestože Památka zesnulých ještě spadne do nouzového stavu s opatřeními, které omezují pohyb a shromažďování.

Návštěvy hřbitovů ve vládním zákazu volného pohybu osob zahrnuté nejsou, mají výjimku. Právě kvůli nim zůstala podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka otevřená květinářství. I přesto musí na hřbitovech platit pravidla, jako je dodržování rozestupů a nošení roušek, byť některé hřbitovy jsou rozlehlé a připomínají parky. Města v kraji zatím neplánují, že by průběh dnů oproti jiným rokům korigovala. „Neuvažujeme, že bychom nějak návštěvní řád hřbitova kvůli epidemii upravovali. “ potvrdila mluvčí ústeckých Městských služeb Alena Sejková. „Zatím z magistrátu nepřišla žádná metodika ani žádost, abychom regulovali vstup na veřejné prostranství,“ doplnila.

Omezovat pohyb návštěvníků na hřbitov se nechystají ani v Litvínově či v Děčíně. Ten posílí na největší dva hřbitovy ve městě spoje hromadné dopravy. „To jen přispěje k tomu, že se ani v dopravě nebude sdružovat tolik lidí,“ vysvětlil mluvčí děčínské radnice Luděk Stínil.

Hřbitovy jako každý rok prodlužují návštěvní hodiny až do večera. Lidé se omezení Dušiček obávali, nakonec ale vnímají omezení především u zdrojů náhrobní výzdoby. „V Chomutově jsou zakázané farmářské trhy, což některým zmařilo plány. Loni jsme tu nakoupili velice vkusnou výzdobu za dobré ceny. Letos se obávám, že ji budu muset dělat sama,“ láteří na rozhodnutí města Chomutovanka Blanka Mouralová.

Některá květinářství letos nabízejí lidem kvůli epidemii i mimořádné služby. Třeba rozvoj hřbitovní výzdoby až domů. „Připravovali jsme se především na scénář, že nás zavřou. I teď, když máme ale otevřeno, je to možnost pro lidi, jak nechodit do obchodů a zůstat v bezpečí doma,“ zmínila květinářka z Jirkova Dana Jiskrová. Otazníky nad nevyzpytatelným jednáním vlády také podle květinářky zapříčinilo to, že lidé letos s objednávkou výzdoby trochu otálejí. „Určitě se to ale teď rozjede, lidé zájem mají,“ věří.

Je to nesmysl, říká hygienička

Naopak žádné pochopení pro hromadné výpravy na hřbitov nemá vedoucí protiepidemického odboru teplické hygienické stanice Eva Poláčková. „V roce 2020 jsou hrobní cesty obrovská nebezpečná zbytečnost, a ať se na mě nikdo nezlobí, nezodpovědnost a hloupost, která situaci rozhodně nijak nevylepší. Cesty na hřbitov nepatří mezi nezbytně nutné cesty,“ zlobí se lékařka.

Upozorňuje, že v době nouzového stavu, kdy je republika v kritickém stavu a počty nakažených stoupají v řádu tisíců, je každá cesta mimo práci a zajištění nejnutnějších potřeb zbytečným hazardem. „V březnu jsme měli v okrese šestnáct nakažených, sedmadvacet v dubnu. V srpnu to bylo 34 a v říjnu dosud 1004 nakažených. Nepochopím, že při takovém vývoji někomu stojí za to vystavovat se riziku na hřbitově, a očekávám, že policie bude velmi přísně dohlížet na dodržování opatření. Ti lidé v přeplněných nemocnicích nejsou žádný výmysl,“ dodala Poláčková.