Josefu Kučovi výrazně navýšilo trest překvalifikování jeho činu. Ústecký krajský soud ho odsoudil k 16 letům za těžké ublížení na zdraví. S tím ale nesouhlasila státní zástupkyně Kateřina Boudová, která v odvolání žádala, aby byl muž odsouzen za vraždu. S tím se Vrchní soud v Praze ztotožnil a Kučův trest navýšil o dalších šest let. „Za svou zhruba čtyřicetiletou praxi jsem se s takovým nakládáním s nezletilým dítětem ještě nesetkal, svědčí o naprosté neúctě k lidskému životu a o určitém sadismu obžalovaného,“ řekl soudce Vrchního soudu Jiří Lněnička. „Není jasné, čím si nezletilý vysloužil se strany obžalovaného takové nakládání,“ doplnil.

Jedenadvacetiletý muž začal týrat chlapce loni v lednu poté, co se nastěhoval k jeho matce. Pokládal jej na rozpálenou plotnu, bil ho dlaní i vařečkou po již poškozené tkáni, nakonec ho uhodil tak silně, že dítěti poranil mozek a míchu. Násilník se k činům částečně doznal.

Podobné tresty udělil loni Jiří Lněnička i Tomáši Pavlisovi a Adamu Kuželovi za brutální vraždu mladíka z Velichova u Žatce, jehož tělo se předloni našlo u Bitozevsi. Potvrdil, že ve vězení mají strávit 23 a 22 let. „Závažnost zločinu je velmi vysoká,“ prohlásil Lněnička. Ztotožnil se s rozhodnutím ústeckého krajského soudu, který je poslal za mříže na uvedenou dobu.

Soud v Praze, kam se oba mladí muži odvolali, nenašel polehčující okolnosti. V jejich prospěch mluvil pouze věk, v době činu jim bylo 19 a 18 let. Přitěžujících faktů bylo ale mnohem více. „Nesmířili se pouze s usmrcením, ale došlo ke značné devastaci těla,“ dodal soudce Lněnička.

Vysoký trest za pokus o vraždu, celkem 16 let ve vězení a v detenčním ústavu, vyměřil Krajský soud v Ústí nad Labem v roce 2016 tehdy 22leté invalidní důchodkyni Kláře Kopecké z Loun. Odsoudil ji za to, že v dubnu stejného roku pobodala v Lounech na ulici 34letou ženu, které chtěla sebrat peněženku. Napadená žena měla na těle sedm bodných ran, jen shodou náhod nepřišla o život. Kopecká se ke svému činu přiznala. „Měla jsem slyšení. Vzala jsem nůž, aby to přestalo,“ řekla u soudu. Drogy prý nebrala. V přípravném řízení se přiznala, že útočila kvůli penězům.

O rok méně, tedy 15 let vězení, vyměřily soudy Jiřině Sládkové. Ta v roce 2013 porodila ve sprše podbořanského bytu zdravé dítě, které poté hodila do kontejneru na odpad v ulici Kpt. Nálepky. Novorozenec v popelnici zemřel podle znalců na celkové podchlazení organismu a v důsledku otoku mozku a plic. Podle expertů umíralo dítě několik hodin. Proč žena novorozence odhodila, nikdy neřekla. „Šla jsem do sprchy, pustila jsem si teplou vodu a pak ze mě vypadlo to mimino. Pak jsem to zabalila do ručníků a tašky a šla jsem si lehnout,“ popsala u policejního výslechu Jiřina Sládková. U soudu později už nevypovídala.

V roce 2010 ústecký krajský soud poslal dva mladíky na osm a půl roku a osm let do vězení. Uznal je vinnými z toho, že rok před tím v Blažimi na Lounsku zavraždili osmdesátiletou ženu. Nízké tresty dostali vzhledem ke svému věku, v době spáchání činu jim bylo 16 a 17 let.