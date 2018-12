Lounsko - Za posledních deset let zemřelo na silnicích okresu Louny 113 lidí. Nejkritičtějším místem je cesta do hlavního města.

Tragická nehoda u Hořešovic. | Foto: Jiří Skála

Silnice u Liběšic a křižovatka na okraji Žatce. Dvě místa, kde se odehrály v prosinci tragické dopravní nehody, při kterých vyhasly dva lidské životy. Celkem letos na silnicích okresu Louny přišlo o život 11 lidí, o dva méně než v roce 2017.

K poslední letošní tragédii na silnicích regionu došlo jen před několika málo dny. V sobotu 22. prosince „vyletělo“ ze silnice auto u Liběšic. „Zatím z nezjištěných příčin vyjela řidička z vozovky a havarovala do stromu,“ uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová.

Žena vyvázla bez vážnějších zranění, jako spolujezdec s ní ale cestoval chlapec. „Je v kritickém stavu a každou vteřinou bojuje o život,“ uvedl po nehodě mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Později ale chlapec v ústecké nemocnici zemřel.

Další mladý život vyhasl na začátku prosince v Žatci. V sobotu 8. prosince se na okraji města u výjezdu na silnici Plzeň Most, srazilo osobní auto s autobusem. Mladá dívka, která vůz řídila, zraněním na místě podlehla. Její spolujezdkyně skončila v nemocnici.

Tato křižovatka bývá někdy terčem kritiky. Podle odborníků může být za snížené viditelnosti někdy nepřehledná. „Budeme znovu doporučovat zvážení okružní křižovatky na tomto místě,“ poznamenal šéf dopravních policistů v okrese Louny Jiří Král.

Celkem letos zemřelo na silnicích okresu Louny 11 lidí. Umíralo se u Panenského Týnce, dva lidé tam nepřežili střet s kamionem. V říjnu srazilo auto mladíka mezi Bitozevsí a Postoloprty. Jeden z řidičů nezvládl zatáčku mezi Podbořany a Očihovem. V létě vjel do protisměru na Žatecku motorkář, další případ se stal u Velemyšlevsi, auto tam narazilo do stromu. V květnu pak u Kozlů nezvládl zatáčku 59letý řidič.

Za posledních deset let vyhaslo na silnicích regionu 113 životů. V roce 2017 to bylo 13, rok předtím 9. Nejméně mrtvých bylo v poslední době v letech 2015 a 2013 shodně 8. Naopak v roce 2014 zemřelo 20 lidí, tehdy se stalo hned několik nehod s více obětmi na rychlostních komunikacích. Vůbec nejvíce mrtvých bylo v regionu v roce 2008, vyhaslo 24 životů.

Nejkritičtější místa jsou dlouhodobě na silnici z regionu do Prahy. Odbočka na Smolnici, část u Panenského Týnce a místa, kde nový čtyřpruh přechází zpět do dvoupruhu. „Největším problémem jsou jednoznačně nedostavěné rychlostní silnice. Až se dostaví, bude to mnohem bezpečnější. Šestka z Podbořanska na Prahu, ale hlavně sedmička, ta nás trápí nejvíce. Jsou velmi přetížené, už dlouho kapacitně vůbec nedostačují, dochází tam často k tragédiím. Jsem přesvědčený, že až se dostaví, počty mrtvých výrazně klesnou,“ říká Jiří Král.

A kdy bude hotovo? Několikrát bylo dokončení odloženo, nyní se mluví o roce 2024.