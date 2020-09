Kvůli pozitivním testům u jednoho žáka v každé třídě jsou od úterý 22. září v karanténě děti z 9.B a 3.B na ZŠ Jižní v Žatci.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Obě třídy zůstanou doma do konce tohoto týdne, do školy by se děti měly vrátit v průběhu týdne po státním svátku v pondělí 28. září. Záležet ale bude na výsledcích testů na covid-19, žáci obou tříd pojedou na odběry zřejmě do Mostu. Pokud budou výsledky negativní, karanténa skončí.