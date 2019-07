Zaparkovat v dopravní špičce v centru Podbořan není lehké. Parkovací místa obsazují nejen auta lidí, kteří na náměstí a v jeho okolí bydlí, ale také šoféři, kteří si přijeli nakoupit nebo něco vyřídit. Dlouhé hodiny tu stojí i vozy lidí, kteří v okolí náměstí pracují. Ale také ti, kteří za prací společně vyrážejí dál za město a v centru jen na celé dny nechávají svá auta. Vedení města tu proto chce připravit další parkovací místa.

Nové velké parkoviště má vzniknout úpravami dvora a budovy bývalého finančního úřadu v Podbořanech. „Nové parkoviště by mělo odlehčit centru. Snažíme se navyšovat počet parkovacích míst dlouhodobě, nejen přímo v centru, ale i v okolních sídlištích,“ řekl starosta Podbořan Radek Reindl.

Budovu na Masarykově náměstí získalo město od státu za 3,6 milionu korun. Stát ji jako nevyužívanou nabídl dalším institucím, žádná ho ale nechtěla. A tak se měl nabízet ve volném prodeji. Zájem údajně měli podnikatelé, kteří tam chtěli zřídit ubytovnu. Tomu chtělo vedení Podbořan zabránit, a tak se nakonec dohodlo se státem na odkupu budovy.

„Zabránili jsme vzniku ubytovny, navíc máme pro budovu další využití. V budově budou kanceláře, nabídneme je úřadu práce, mohou tam vzniknout ordinace či nějaké další služby. Probouráním průjezdu z náměstí, demolicí několika starých garáží a úpravami na velkém dvoře za budovou pak získáme parkoviště pro třicet až čtyřicet aut,“ sdělil podbořanský starosta.

Lidé v Podbořanech další parkovací místa v centru vítají. „Dnes má téměř každá rodina dvě auta. Navíc tam parkují lidé, co tam chodí do práce, někdy je to na náměstí pěkně nacpané. Určitě je dobře, že budou další parkovací místa, někdy se tam hodně špatně parkuje,“ myslí si například místní obyvatel Milan Vacek.

Práce začnou už letos

S některými úpravami budovy se začalo už letos. Pracovat se má na střeše, na topení či elektroinstalaci, aby se zabránilo dalšímu chátrání objektu. Hlavní práce a zprovoznění parkoviště jsou pak v plánu na příští rok. Musí se probourat také průjezd na dvůr. „Celkové náklady odhadujeme na sedm až osm milionů korun. Aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci,“ přiblížil starosta.

Podbořanská radnice v minulosti rozšiřovala parkovací místa během rekonstrukcí sídlišť v přímém okolí centra města. Poblíž náměstí tak přibylo několik desítek stání. Nové velké parkoviště vzniklo také na bývalém autobusovém nádraží, to je ale od středu města poměrně vzdálené.

„Lidé nás o parkovací místa dál žádají, jsou potřeba. Snažíme se proto najít i další možnosti,“ dodal Radek Reindl s tím, že město určitě nechce jít cestou parkovacích hodin či parkovišť uzavřených závorami. Podle vedení města jsou to nákladné varianty, které by prý navíc řešení nepřinesly, auta by se údajně jen přesunula na jiné místo.