Proti rozhodnutí krajského úřadu se odvolaly místní spolky Zdraví pro Most, MY Litvínov, ekologické organizace Greenpeace, Hnutí DUHA a expertní skupina Frank Bold. "Elektrárna Počerady několik let tvrdila úřadům, že pracuje na snížení emisí, ale s blížícím se koncem výjimky podala žádost o její prodloužení. Pokud bude muset ukončit provoz, bude to jednoznačně vina provozovatele," uvedly ve zprávě.

Spolky považují výjimku za nezákonnou, podle nich elektrárna nesplnila podmínky pro její udělení, což by mohly být jen nepřiměřené náklady na snížení emisí, geografická poloha zařízení nebo jeho zvláštní technická charakteristika. "Krajští úředníci však přistoupili na zdůvodnění dobou realizace opatření na snížení emisí, což není zákonný důvod, zejména ne v případě prodloužení výjimky," uvedly organizace. Krajský úřad podle nich nesprávně přijal tvrzení znečišťovatele, že rozsah a doba trvání výjimky nemají negativní dopad na životní prostředí, a také stanovil větší výjimku, než jsou skutečné současné emise elektrárny a dal jí tedy možnost emise podle potřeby zvyšovat.

Podle organizací nehrozí, že by kvůli zastavení provozu v Počeradech nebyl v Česku dostatek elektřiny. Majitel skupiny Sev.en Energy Pavel Tykač už dříve uvedl, že elektrárnu zvažuje zavřít na jaře 2025.

V elektrárně funguje pět bloků. Každý blok má výkon 200 megawatt. Elektrárna Počerady má 277 kmenových zaměstnanců. Provozovatel žádal o prodloužení výjimky do konce dubna 2027.