Kritika uhelné elektrárny u Počerad na Lounsku ze strany ekologických organizací je neúprosná. Hnutí Duha reagovala zamítavě na nedávno podanou žádost společnosti ČEZ o výjimku, která má umožnit elektrárně do poloviny roku 2025 vypouštět do ovzduší více rtuti, než bude povolený limit.

„Nové evropské limity pro ochranu zdraví měly garantovat, že se do našich organismů bude dostávat méně toxické rtuti, kterou v České republice vypouštějí hlavně uhelné elektrárny. Zastaralé provozy, které nejsou schopné limity splnit, je nutné zavírat, ne jim dávat výjimky. A už vůbec ne výjimky na dobu po konci jejich plánované životnosti. Většinově státní ČEZ chce přihrát konkurenci výhodu na úkor zdraví lidí, navíc vychytrale v době, kdy se všichni soustředí na ohrožení zdraví kvůli epidemii koronaviru,“ kritizoval záměr Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

O výjimku energetická firma žádá Ministerstvo životního prostředí, Hnutí Duha a Greenpeace se přihlásily do správního řízení. Ekologům také vadí, že v roce 2024 ČEZ prodá uhelnou elektrárnu Počerady za dvě miliardy korun společnosti SEV.en. Chtěli by, aby ČEZ elektrárnu neprodával a zavřel ji. „Prodlužovat provoz elektrárny Počerady nad rámec její životnosti je nesmysl. Pokud firma ČEZ ve své nejstarší a nejšpinavější elektrárně není schopná plnit emisní limity, měla by její provoz podstatně omezit či rovnou ukončit,“ tvrdí mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Elektrárna bude mít nového majitele

Délku požadované výjimky pro provoz elektrárny Počerady, která je o rok a půl delší než její plánovaná životnost, a termín předání zdroje novému majiteli, firmě Sev.en Energy, už dřív označily ekologické organizace za nepřijatelné. „Sev.en Energy v případě svojí první elektrárny Chvaletice žádala obdobnou výjimku až do roku 2029 a dá se očekávat, že bude chtít znečišťování prostředí rtutí protahovat u Počerad i po roce 2025,“ upozornil Koželouh.

V současné době se množství rtuti v emisích elektráren nesleduje, respektive nejsou stanovené limity. To se změní v příštím roce. ČEZ žádá o výjimky, aby některé elektrárny a teplárny mohly vůbec dál fungovat a nemusely se v roce 2021 vypnout.

„Budoucí celoevropský limit pro rtuť je sedm tisícin miligramu, tedy sedm milióntin gramu v jednom metru krychlovém. To je něco desetkrát krát menšího, než je zrnko jemně mleté soli. Nejdřív bylo nutné se naučit takto malé množství vůbec měřit. Není to úplně jednoduché a dělali jsme velké množství zkoušek. Následně jsme přistoupili k testováním technologií. Problém ale je, že neexistuje jedno řešení pro všechny elektrárny. Pro laika je hnědé uhlí jako hnědé uhlí, ale každé má jiný obsah síry, jiný obsah popela a jiný obsah rtuti,“ popsal mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Firma žádá o výjimky také u jiných elektráren. Podle Kříže hledání způsobů spolehlivého měření a testování technologií zabralo společnosti ČEZ tři ze čtyř let od schválení nových pravidel. „Samotná soutěž na dodávku technologií potrvá zhruba rok a navíc se někdo může odvolat. Není tedy možné pro všechny naše zdroje toto zvládnout, proto žádáme o výjimky. Navíc dodavatelské kapacity neumožňují instalovat tato řešení nových technologií na našich elektrárnách okamžitě, ale je nutné rozložit investice v čase,“ dodal.

Aktuálně elektrárna splňuje limity

Podle jeho slov počeradská elektrárna splňuje veškeré nynější ekologické limity, o jejich dodržení v budoucnu se má ale postarat nový vlastník. „Jde o elektrárnu, kterou jsme prodali. Je logické, aby eventuálně nová opatření realizoval už příští vlastník, který elektrárnu převezme na počátku roku 2024,“ uvedl mluvčí ČEZ.

Skupina Sev.en Energy tvrdí, že po převzetí provoz zmodernizuje. „Elektrárnu Počerady plánujeme přeměnit na jeden z nejmodernějších zdrojů v České republice,“ řekl generální ředitel skupiny Luboš Pavlas. Při modernizaci elektrárny zvažuje například využití moderních materiálů a technologií firmy Gore, které většina lidí zná ve spojení s outdoorovým oblečením Gore Tex. „V případě modernizace Počerad můžeme tyto materiály využít při zachytávání emisí rtuti pro ekologizaci uhelného zdroje,“ nastínil Pavlas.