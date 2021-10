„Společnost Landreal zásadně nesouhlasí s celoplošným zákazem výstavby vodních elektráren v Žatci, shledáváme ho nezákonným. Dochází k diskriminaci naší společnosti,“ řekl Vacek. „Pokud bude město nadále využívat jakýchkoliv nezákonných prostředků k tomu, aby společnosti Landreal zabránilo výstavbě malé vodní elektrárny, nezbude nám nic jiného než se domáhat náhrady vzniklé škody. Ať už škody skutečné nebo ušlého zisku,“ řekl. „Neberte to jako výhrůžku, jen jsem zmínil poslední možnost, kterou po letech využijeme,“ dodal.

Vedení města argumentuje, že chce zachovat ráz obou břehů řeky Ohře jako odpočinkové zóny.

Výstavba nových objektů včetně zmíněné elektrárny by to ale narušila. „Při provozu by obtěžovala své okolí negativními jevy – dopravou, hlukem a zápachem,“ zní argumentace.

Vedení města výstavbu malé vodní elektrárny na jezu v Žatci odmítlo několikrát, poprvé už v roce 2006. „Chceme, aby naše odpočinková zóna u řeky zůstala taková, jaká je. Místo využívají rybáři, lidé tam chodí na procházky, je tam cyklostezka. Navíc takovéto zařízení nedaleko od centra města a obytné zástavby není dobré,“ řekl radní Petr Antoni. „V posledních letech jsme do zóny u řeky investovali miliony a miliony korun,“ připomněla starostka Zdeňka Hamousová.

Zástupci společnosti Landreal oponují, že technické parametry elektrárny jsou navržené tak, aby okolí svým provozem nerušila. Tomáš Vacek připomněl, že součástí plánů je i výstavba rybího přechodu v délce 110 metrů. Vedení města tomu, že elektrárna nebude rušit, ale příliš nevěří. Společnost Landreal má pozemky pro elektrárnu od roku 2013 pronajaté od společnosti Povodí Ohře. I to se stavební uzávěrou nesouhlasí. „Státní podnik Povodí Ohře zastává názor, že změna územního plánu města Žatec spočívající v zákazu výstavby malých vodních elektráren je nezákonná, neboť je v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje,“ uvedlo ve svém vyjádření Povodí Ohře s tím, že pokud město změnu přijme, dojde tím z jeho strany k překročení zákonné pravomoci. Město tento argument odmítá. Spor tak zřejmě skončí u soudu.

Změnou územního plánu Žatec na svém území zakáže kromě vodních elektráren také výstavbu větrných elektráren, výstavbu nových fotovoltaických elektráren, s výjimkou využití pro vlastní zásobování, například na střeše rodinného domu, a výstavbu a rozšiřování chat mimo zastavěné a zastavitelné plochy.