Dobrou zkušenost má s elektrickými koloběžkami Jan Vinš. Bývalý starosta ústeckého Střekova a zarytý sportovec s ekologickým cítěním. E-koloběžku dokonce využíval jako služební vozidlo, a to i v zimě.

„Jsem zvyklý používat čistou mobilitu, sám mám elektromobil. Proto, když jsem po nástupu na radnici zjistil, že má úřad k dispozici jediné auto, které využívá asi třicet úředníků, požádal jsem o koupi elektrokoloběžky, abych mohl aktivně objíždět obvod,” nastínil Vinš. Lehký dopravní prostředek mu umožnil snadný pohyb mezi domy a nejrůznějšími úřady například i v Praze. Nabíjel ho doma ze solární elektrárny. „S elektrokoloběžkou jsem byl velmi spokojený. Věřím, že jsem ušetřil úřadu i daňovým poplatníkům spoustu peněz, když jsem po městě nejezdil naftovým dvoutunovým autem,” dodal.

Podle jeho slov je ale potřeba vybrat si kvalitní elektrokoloběžku. Méně kvalitní výrobky totiž mají sklony hořet, což stále častěji ukazují videa na Youtube. Také je vhodné používat ochrannou helmu a na chodníku zpomalit na rychlost chůze.

Právě rychlá jízda na chodníku je trnem v oku lidem, kteří se cítí ohroženi. V řadě měst si na to stěžují. Příkladem mohou být Teplice, Chomutov nebo Most. Například v Litvínově se střetl jezdec na elektrokoloběžce s chodkyní, což si na obou stranách vyžádalo zranění.

Zdravotničtí záchranáři proto nabádají, aby koloběžkáři využívali ochranné přilby a jezdili s největší opatrností s ohledem na sebe i okolí. „Některé elektrokoloběžky mají opravdu vysoký výkon a protože jezdí opravdu rychle, jsou z toho zranění podobná jako u motorkářů,” upozornil mluvčí zdravotnické záchranné služby Prokop Voleník. „Nejčastější jsou úrazy hlavy, zlomeniny dlouhých kostí a když si představíte, že člověk přeletí přes řídítka, může být zraněná i páteř nebo pánev, což je závažné,” doplnil.

Starosti dělají koloběžkáři strážníkům. Ti bývají první, na něž se stěžovatelé obracejí. Podle ředitele Městské policie Chomutov Tomáše Doudy ale chybí právní základ pro postih jezdců, kteří bezohledně sviští po chodnících. „Lidé si občas stěžují, že je ohrožují na zdraví, ne-li na životech. My ale nejsme schopni domoci se u přestupců práva, protože chybí právní základ co to vlastně je. Jestli je jezdec na e-koloběžce chodec nebo další účastník provozu na komunikaci. Není to jasně určeno,” poukázal ředitel. „A tak dochází k tomu, že nám koloběžkář káže, že má jeho prostředek nízký výkon a on má právo jet po chodníku. Potřebám chodců se ale nepřizpůsobí a my nejsme na místě v momentě, kdy ohrožuje kočárek nebo seniora,” upozornil.

Naopak městská policie v Ústí nad Labem elektrokoloběžky jako problém nevidí. „Sem tam vidíte nějakou projet, ale problém s nimi nemáme,” zhodnotil zástupce ředitele Jan Novotný. Žádné stížnosti veřejnosti se údajně nedostaly ani k ústeckému cyklokoordinátorovi Janu Váchovi. „V našem městě určitě elektrokoloběžek přibylo, není to ale neúnosné. Naopak to posiluje udržitelnou mobilitu ve městě. Podle mých informací jsou elektrokoloběžky problém hlavně v Praze,” zmínil.

Elektrokoloběžky si většinou lidé pořizují soukromě, v Ústeckém kraji ale vzniká zcela nová půjčovna podle pražského střihu. Tedy s možností stáhnout si aplikaci, v níž zákazník zjistí, kde je volná e-koloběžka, předplatí si jízdu a pak ji nechá na některém stanovišti, odkud bude spolu s ostatními večer svezena. Otevření této půjčovny je na spadnutí v Chomutově a Jirkově. Plánuje ho společnost TO-MI electro CZ.

„Bude to půjčovna jako v Praze. Člověk si půjčí elekrokoloběžku, aby se projel nebo zajel tam, kam potřebuje. Například do obchodu, před kterým ji může odstavit,” nastínil jednatel společnosti Anatoliy Maleshko. Podnikatel, který razí čistou energii a sám jezdí v elektromobilu, ještě čeká na schválení záměru.

Klienty by tato služba nejspíš našla i na Mostecku, majitel společnosti Milu Most Lukáš Hulák to ale vnímá jako rizikové. A to přesto, že půjčuje elektrokola, paddleboardy a další sportovní vybavení.

„Většinu sortimentu si ale půjčují lidé, kteří už mají finance, obvykle jde o starší ročníky. Co se ale týká elektrokoloběžek, kdo je u mě poptával, byli hlavně mladí kluci a já se bojím, že by mi je rozbili,” uvedl Hulák. Připomněl také incidenty z Prahy, kdy e-koloběžky po použití končily ve Vltavě.

Jak se na e-koloběžky dívá Policie ČR

Pokud elektrokoloběžka splňuje předepsané legislativní požadavky (výkon elektromotoru není vyšší než 250 W a rychlost je omezena na 25 km/h), pak je na ní z hlediska zákona i vyhlášky pohlíženo jako na jízdní kolo. Uživatel takovéto elektrokoloběžky je cyklista, z pohledu zákona je řidičem nemotorového vozidla. V silničním provozu se na něj vztahují pravidla silničního provozu stanovená pro jízdní kola.

