Pece vyhasly. Po více než sedmdesáti letech skončila v lounském Elektroporcelánu výroba. Významnou roli v ukončení produkce hrál covid-19, společnost neustála finanční propad zaviněný pandemií, která výrazně poznamenala celý trh s izolátory pro elektrická vedení. Novou práci si muselo hledat na šest desítek zaměstnanců, v Lounech zůstaly jen dokončující provozy a obchodní oddělení. Firma se bude nově věnovat pouze obchodu, vyrábět bude jinde. V areálu má vzniknout skladovací a logistické centrum.

„Společnost Elektroporcelán patří mezi firmy, které zasáhla pandemie koronaviru opravdu významně. Zatímco před jejím propuknutím byla produkce dostatečně naplněna výrobou pro koncové zákazníky a pro další výrobce izolátorů v celé Evropě, od třetího čtvrtletí roku 2020 nastal fatální 80% propad,“ zdůvodnil krok předseda představenstva firmy Pavel Sehnal.

Po nedávném konci výroby dostaly výpověď tři čtvrtiny z celkových 85 zaměstnanců. Hledání nové práce tak čekalo na šest desítek lidí. „Samozřejmě mě to mrzí, pracoval jsem tam dlouho. Ale bohužel, zasáhla krize a byl konec. Doufal jsem, že se to nestane nebo že se to nějak spraví, ale nevyšlo to. Je škoda, že tyhle výrobky se budou dělat někde jinde, kde to udělají levněji, do Loun tahle firma a výroba prostě patří. Ale nedá se holt nic dělat. Už jsem si našel jinou práci,“ uvedl pro Deník pod podmínkou anonymity muž, který ve firmě působil dlouhá léta, nyní přešel do lounské průmyslové zóny.

Více než rok trvající krize způsobená pandemií velmi výrazně ovlivnila celý trh s izolátory v Evropě. Všude se zastavila řada projektů na elektrických přenosových soustavách. Hned několik evropských společností některé své továrny zavřelo, v dalších omezilo provoz nebo výrobu přesouvá do „levnějších“ zemí. „Fatálně postiženi byli všichni výrobci v Evropě,“ řekl ředitel Elektroporcelánu Petr Milota.

Tvrdý dopad krize

Také tato firma, která patří do skupiny SPGroup miliardáře Pavla Sehnala, přišla během krize o některé klíčové zakázky a zákazníky. Další odběratelé, kteří dříve ve velkém izolátory objednávali, odebírají minimální množství, významně poklesly dodávky také pro domácí odběratele. Podnik se tak rozhodl vlastní výrobky už neprodukovat, nechá si je vyrábět levněji u asijských a evropských partnerů. „Nastalá situace tak paradoxně urychlila strategické rozhodnutí vedení společnosti podržet si obchodní vazby na zákazníky, realizovat pouze obchod a výrobu si zajistit v zemích s nižšími mzdovými náklady,“ vysvětlil Sehnal.

Část zaměstnanců proto zůstala, firma Elektroporcelán bude v Lounech působit dál. Bude se tam věnovat už ale právě jen obchodu. Zachovány zůstaly dokončující provozy, jako je technická kontrola, brusírna, testování a expedice, výrobky se tam budou i kompletovat, a také obchodní oddělení. Společnost dál dodává významným zákazníkům u nás i v Evropě.

A co bude s rozlehlým areálem na okraji Loun? Zahálet by neměl, postupně by tam mělo vzniknout skladovací a logistické centrum. „Areál o rozloze 141 tisíc metrů čtverečních je svou polohou u páteřní tranzitní komunikace do Německa přímo předurčen pro revitalizační projekt přestavby na moderní skladově logistický areál. V současné době již areál nabízí výrobní a skladové prostory o rozloze 39 tisíc metrů čtverečních a v procesu přípravy je výstavba šesti nových hal,“ představil plány Sehnal.

Kromě Elektroporcelánu nedávno v Lounech ukončila výrobu mouky a dalších pekařských směsí a přípravků společnost Millba Czech. V tamním mlýnu u řeky Ohře působila od roku 2003. Podle odborníků ani jedno z těchto propouštění nijak významně neovlivnilo situaci na pracovním trhu v regionu. Nezaměstnanost na Lounsku v letních měsících tradičně spíše klesá, a to kvůli výraznému nárůstu sezonních prací v zemědělství. V červnu byla v regionu míra nezaměstnanosti na hodnotě 5,7 %, bez práce bylo v okrese Louny 3 472 lidí.