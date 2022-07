Prohlédnout si přímo v Peruci, kterou si zamiloval, dílo Emila Filly? Třeba obrazy Českého středohoří nebo svitky inspirované lidovými písněmi? Zasnít se a nasávat atmosféru jižního křídla zámku, kde v letech 1947 až 1952 světoznámý malíř žil a tvořil? Několik let to nebylo možné. Kvůli opravám v roce 2016 z Peruce Filla zmizel a už se tam nevrátil. Navíc se rozhořel ostrý spor mezi novou majitelkou zámku a Ústeckým krajem, který malířova díla spravuje. Nyní ale pře končí, včetně těch soudních, mezi znesvářenými stranami došlo po několika letech k urovnání sporů a k dohodě. Filla se do Peruce vrátí. Jeho díla a vybavení ateliéru a letního bytu by v Pamětní síni Emila Filly návštěvníci opět mohli vidět za dva roky.

„Spor dlouhodobě poškozuje obě strany. Po sérii jednání, která bolela obě strany a obě strany musely udělat ústupky, jsme v poslední době našli řešení. Ukázalo, že dokážeme najít cestu, jak spory vyřešit,“ uvedl k dohodě náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák.

Pamětní síň Emila Filly a jeho dílo pro Ústecký kraj spravuje lounská Galerie Benedikta Rejta. Ukončeny by nyní měly být i oba soudní spory mezi majitelkou zámku Dominikou Matušovou a galerií, které kvůli řešení vleklých dohadů ohledně provozování galerie a opravy jižního křídla památky soudy musely začít řešit.

Podle dohody kraj za dva roky přijde o věcné břemeno pro Pamětní síň Emila Filly, místo toho uzavře s majitelkou smlouvu o užívání na 50 let, která bude následně automaticky prodlužována. To je ze strany kraje ústupek.

Naopak majitelka památky musí do dvou let jižní křídlo opravit. Ustoupila také z původní představy, že dílo Emila Filly bude vystaveno po celém zámku, obrazy i vybavení by mělo zůstat v jižním křídle, kde Filla pobýval. Shoda je nyní na tom, že jižní křídlo bude upraveno „v duchu pobytu Filly.“

„Věcné břemeno zanikne v okamžiku, kdy budou prostory pamětní síně zrekonstruovány, zkoulaudovány a předány Galerii Benedikta Rejta k instalaci expozice,“ pokračoval Řehák. Pak by měla začít platit dlouholetá smlouva. Na dokončení oprav má majitelka zámku podle dohody dva roky, Filla by se tak do Peruce měl vrátit v roce 2024. Zástupci kraje věří, že nyní už půjde vše dobře. „Jsme rádi, že se dohodu podařilo dojednat, hlavně, že se opět otevře, že dílo Emila Filly bude opět vystaveno v Peruci,“ dodal náměstek hejtmana.

Ke změnám v postojích obou stran začalo docházet poté, co se změnilo vedení Galerie Benedikta Rejta. Deník chtěl získat také vyjádření zástupců majitelky zámku, zatím se to ale nepodařilo.

Lidé návrat Filly do Peruce vítají. „Je to určitě dobře. Filla a Peruc k sobě prostě patří a určitě to do obce přivede další turisty,“ říká Lenka Postránecká z nedalekých Loun. „I když bylo jeho dílo vystaveno v Lounech, nebylo to ono. Patří na perucký zámek, tvořil tam, je zajímavější se na jeho díla podívat tam. Už se těším, až se tam zajedu podívat,“ přidává se také Eliška Lišková. Za návrat jsou rádi také lidé přímo z Peruce, věří, že „návrat malíře“ přidá městysu, spolu s opraveným zámkem, opět na atraktivitě.

Filla pobýval na zámku po druhé světové válce, až téměř do své smrti. Zamiloval si Peruc a okolí, tvořil tam. Velmi pilně tam pracoval ve svém letním ateliéru, každé léto. Z jižního křídla zámku, které dostal do užívání, vyjížděl do přírody a maloval. Umístění děl světoznámého malíře na Peruci je podmínkou darovací smlouvy z roku 1956, kdy manželka umělce tehdy s touto podmínkou převedla na stát část Fillova díla a vybavení ateliéru a letního bytu.

Obrazy Emila Filly patří k Peruci na Lounsku již od roku 1963, kdy byla pamětní síň na tamním zámku při příležitosti 10. výročí malířovi smrti otevřena.

V posledních desetiletích byla síň v Peruci dvakrát vykradena. Poprvé v roce 1991, pachatelé byli krátce poté zadrženi a díla navrácena. Podruhé v roce 2011, kdy během čtyř minut lupiči vzali čtyři obrazy v hodnotě desítek milionů. Byli také vypátráni a odsouzeni. Díla policie také našla a vrátila. Po druhé krádeži ale zůstala síň několik let zavřená. Proč? Velmi špatný technický stav zámku, a také nevyhovující zabezpečení děl proti lupičům.

Poprvé přitom pamětní síň musela zavřít už v listopadu 2009. Kvůli prosakující spodní vodě, plíseň a vysoká vlhkost ohrožovaly exponáty, nutné byly opravy. Podruhé pak byla uzavřena právě po krádeži v roce 2011. Po částečných opravách a úpravách bylo znovu otevřeno v květnu 2015, ale jen na několik měsíců.

V roce 2016, poté co koupila zámek Dominika Matušová, začala nutná rekonstrukce. Majitelka se sice zavázala, že po opravě předá síň zpět do užívání v roce 2018, to se ale nestalo. A tak zatímco část zámku je od roku 2020 otevřena veřejnosti, v jižním křídle se stále renovuje. Kraj v minulosti tvrdil, že je to úmyslné, obviňoval majitelku z průtahů a nekomunikace. Naopak podle majitelky vše zkomplikoval nález dřevomorky, větší poškození, než se původně čekalo, navíc měla být špatná kanalizace, která měla poškodit sklepy. Opravy se podle ní proto protáhly.