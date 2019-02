Louny /ROZHOVOR/ - Mezi tisícovkou dam z celé republiky uspěla v soutěži Eurobabička 2009 aktivní a optimistická Vilma Svobodová z Loun.

Vilma Svobodová (uprostřed) s pořadateli klání. | Foto: Deník/Mirka Strnadová

Optimistická a neustále plná elánu. Přesně tak znám Vilmu Svobodovou z Loun, která mimo jiné vede lounský Senior klub.

Je nově také držitelkou titulu nejlepší babička – Eurobabička 2009. Letošního čtvrtého ročníku oblíbené soutěže o nejlepší babičku z Čech, Moravy a Slezka se zúčastnilo více než tisíc dam z celé republiky. Do finále, které se konalo v lázních Velichovky, pak postoupila nejlepší osmička.

Stala jste se letošní Eurobabičkou, prozraďte nám, jak se cítíte?

Pocit Eurobabičky je nepopsatelný, je to velice milé a příjemné. A taky smutné, že vám proběhne celý život před očima a hned nevíte, samou radostí, jak s tím vším naložit. To ví každý, kdo v životě něco dokázal.

Jak probíhal finálový večer?

Finálový večer byl v lázních Velichovky a byl velice příjemný. S některými spolubojovnicemi jsem se setkala poprvé a vůbec jsem nečekala žádný úspěch. Velice mne překvapila sestřenice s rodinou, která mne mimo švagrové přijela podpořit, na rozdíl od druhých soutěžících, které tam měly mnoho povzbuzovatelů. Soutěž trvala tři hodiny, ale vůbec to nebylo dlouhé, než se osm soutěžících vystřídá. Trému jsem sice měla, ale nešlo o život ani miliony. V tom kraji se narodila moje maminka a hlavně moje milovaná Božena Němcová. Měla jsem také na mysli pobídky mých přátel a známých, musíš vyhrát. Už moje číslo 5 mi něco signalizovalo, ale nebrala jsem to v potaz a soutěžila jsem s plným nasazením a zůstala jsem svá, tak jak mne mnozí znají a ví, že jsem komediantka, že nezkazím žádnou legraci. To mi pomáhalo držet trému na uzdě, vždy jsem si řekla: řešíš různé situace v klubu a improvizuješ, tak o co jde.

Která disciplína finálového večera byla pro vás nejtěžší a která naopak nejlehčí?

Disciplín bylo celkem pět, z toho jednu jsem věděla předem, a to udělat reklamu na dané téma, jako televizní spot. To bylo asi nejtěžší. A hlavně, já špatně pochopila a připravila jsem se na něco a týden před soutěží jsem byla vyvedena z omylu. Začalo nové horečné vymýšlení reklamy na hračky. Tak jsem si zahrála na malou holčičku, slogan zkonzultovala s majitelkou firmy, která mi některé věci vyjasnila a vymýšlela jsem opět dále. Nakonec jsem sklidila největší úspěch právě za tuto reklamu a dostala cenu poroty. Nejlehčí disciplínou byl rozhovor. Docela jsem se zapotila udělat z kusu látky během pěti minut model za pomocí špendlíků na figurantce, v porotě zasedala módní návrhářka a nesměla jsem figurantku píchnout. Protože jsem v životě hodně šila svým dvěma dcerám, tak to docela šlo. Člověk se krásně odreagoval.

A co vás čeká dál?

Povinnosti z tohoto titulu asi nevyplývají žádné, ale projeví–li někdo zájem ze sdělovacích prostředků nebo institucí, tak je mojí povinností se těchto akcí účastnit a čestně babičky reprezentovat, při příští soutěži musím korunovat nástupkyni a při semifinálových kolech pomáhat manželům Tauchmanovým dle potřeby. Nepsaným úkolem nebo povinností si myslím je pomáhat potřebným a rozdávat úsměv a energii, tak jak to dělala babička Boženy Němcové.

Co vám soutěž dala?

Myslím si, že je to velice dobrá soutěž a pro babičky potřebná, není přece nutné se uzavírat a čekat, kdo nás bude potřebovat, ale dělat si sami radost a žít naplno, protože život je krásný i se všemi problémy. A krátký. Zdravím všechny ženy a vzkazuji, nezapomínejte být sami sebou a dělejte si radost, moc se neobětujte druhým, jen v případě potřeby pomozte.

Děkuji za rozhovor.