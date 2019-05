Největší hudební festival v Lounech se uskuteční opět poslední víkend v květnu ve Stromovce, areálu místní říkají Bahno. „Letos se koná jubilejní 15. ročník festivalu, program jsme pojali trošku ve velkém. Pozvali jsme několik hostů zvučnějších jmen,“ říká 35letá Eva Hájková, která patří do čtyřčlenného organizačního týmu.

Kromě festivalu připravuje vydání Lounského kapelogu, knihy, která představí dvacet místních hudebních skupin. „Pracujeme na ní už druhým rokem. Až odezní Antikotel, chceme začít řešit peníze na vydání knihy, bude jich potřeba docela dost,“ prozradila v rozhovoru.

Festival Antikotel se uskuteční v pátek 24. a sobotu 25. května. Kdo zahraje?

Letošní ročník je jubilejní, patnáctý. Antikotel „dostane občanku“, a tak jsme to vzali trochu výročně. Pozvali jsme několik hostů i kapely zvučnějších jmen. Zahrají například pražští Hentai Corporation nebo romská skupina Terne Čhave z Hradce Králové. Na tu se osobně moc těším. Pozvali jsme také jednoho zahraničního hosta. Jde o punkovou kapelu Generation Impasse z Maďarska, která bude v České republice na takovém menším turné.

Jak jste se na punkáče z Maďarska dostali?

Spolupracujeme s různými lidmi v hudebním oboru, v současné době s Martinem Opatrným, který vede hudební klub Falcon v Klatovech. A ten má kontakty na zahraniční kapely, které mají zájem k nám do Čech přijet. A pak už jen záleží na termínu. Vybírali jsme mezi německou, francouzskou a maďarskou kapelou, nakonec jsme se rozhodli pro Maďary. V Lounech, ani v Čechách ještě nehráli.

Festival Antikotel je ale hlavně o lounských kapelách. Kolik jich letos vystoupí?

Mělo by zahrát 21 skupin z Loun. Vystoupí také dvě nové skupiny. A to z lounského gymnázia a základní umělecké školy. Dohromady by na festivalu mělo vystoupit 26 seskupení a dalších 12 interpretů elektro hudby.

Antikotel se bude ve Stromovce konat už patnáctým rokem. Za ta léta se poměrně rozrostl.

Ano. Začínalo se s jedním pódiem, pak přibylo druhé. Jak rostl počet vystupujících kapel, bylo nezbytné, aby se počet pódií zvýšil. Zatímco jedna hraje, druhá se připravuje. Jakmile tedy jedna kapela skončí, druhá může po malé chvilce začít. Žádné velké prodlevy tak nejsou, čas je využitý pro hraní, a naší prioritou je poskytnout místním kapelám dostatek času pro jejich produkci.

Chcete si přečíst víc? Celý rozhovor najdete v Týdeníku Lučan, který si ještě stále můžete koupit na stáncích. Další čerstvé číslo s novými tématy vyjde zase v úterý.