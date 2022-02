„Je potřeba věci řešit rychle, proto vyvíjíme vlastní iniciativu a jdeme touto cestou,“ sdělil ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek. Ten má podle svých slov na Ukrajinu rodinné vazby, do oblasti Chustu jezdí zhruba třicet let, má tam řadu přátel. „S organizací evakuace nám pomáhají. Rodinní příslušníci našich zaměstnanců na našeho styčného člověka dostali kontakt, kdo chce odejít, zavolá mu a vše potřebné s ním domluví,“ vysvětlil.

Zaměstnanci žatecké nemocnice léčí se srdcem v barvách ukrajinské vlajky

Kolik lidí o evakuaci do Žatce projeví zájem, neví, myslí si však, že kapacita jednoho autobusu, který by měl vyrazit na cestu začátkem příštího týdne, stačit nebude. „Nikoho tam nenecháme, pojedeme víckrát, když bude potřeba, vyrazíme i auty. Musíme něčím začít a vytvořit kanál pro lidi, kteří budou mít zájem odejít,“ řekl.

Počítá s tím, že se válečný konflikt vyvíjí. „Může se stát, že pro mnohé bude složité se na západ Ukrajiny dostat. Pokud by skončili na hranicích se Slovenskem nebo Polskem, vyzvedneme je i tam,“ dodal.

Ukrajinští lékaři a sestry, jež pracují v žatecké nemocnici, současnou situaci ve své zemi nesou pochopitelně velmi těžce. Řada z nich má rodiny v oblastech, kde probíhají intenzivní boje. Podle slov ředitele se zatím na Ukrajinu sami nechystají, mobilizační rozkazy nedostali.

Ústecký kraj chce poslat na pomoc 10 milionů, odsoudil ruskou agresi

Na evakuaci rodin zaměstnanců z Ukrajiny spolupracuje nemocnice s městem. „Pro 45 osob z autobusu máme zajištěné ubytování. Je to domluvené se soukromými subjekty, město samo ubytovací kapacity nemá, aktuálně máme volný jediný byt,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová. Zároveň vyvíjí kroky, aby děti po příjezdu do Žatce měly zajištěnou školní výuku a využití volného času. Připomněla, že je možné posílat peníze na transparentní účet města. „Peníze půjdou na pomoc lidem z Ukrajiny, kteří přijedou do Žatce,“ dodala.

Číslo účtu: 107-4175780297/0100, popis: Ukrajina