Evropské peníze zvelebily kraj, zároveň získaly pachuť zločinu

Ústecký kraj /ROZHOVOR/ - Dotační úřad, který v Ústeckém a Karlovarském kraji proplatil 19,4 miliardy korun, pomalu utlumuje svou činnost. V Ústí skončí v roce 2023.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Michal Fanta

Na kostel sv. Mikuláše s prosklenou střechou se do Petrovic na Ústecku jezdí dívat lidé z celého kraje i z nedalekého Německa. Málokdo už ví, že svatostánek pomohly opravit evropské dotace. S projektem rekonstrukce uspěla obec u Dotačního úřadu ROP Severozápad až napotřetí, ovšem bojovat se vyplatilo. Celkové náklady vyšly na 12,2 milionu korun, 85 procent z této sumy byla dotace. „Zbytek jsme zaplatili z vlastního rozpočtu, bez dotace bychom do toho nemohli jít,” zmiňuje starosta Petrovic Zdeněk Kutina.

Úspěšné výsledky evropských dotací jsou k vidění napříč celým krajem. Přes dva roky funguje například třetí patro Gymnázia v Kadani jako nové multifunkční centrum, které zahrnuje odborné učebny, aulu, knihovnu a studovnu. I tady „úřadovaly“ dotace, z celkových 14,2 milionů pokryly 10,3 milionů. „Součástí jsou i laboratoře, kde máme nejlepší vybavení z pohledu přírodovědných didaktických pomůcek v celé ČR. Je to posun o 150 let dopředu,” říká ředitel školy Tomáš Oršulák.

Dotační úřad, který v Ústeckém a Karlovarském kraji proplatil 19,4 miliardy korun, pomalu utlumuje svou činnost. V Karlových Varech k 31. březnu uzavřel svou pobočku, v Ústí skončí v roce 2023. „Momentálně máme ve stavu 34 zaměstnanců,“ uvedl mluvčí úřadu Pavel Žinčík. Ještě v říjnu 2014 jich bylo 83. Úředníci nyní řeší udržitelnost projektů, tedy jestli slouží původnímu účelu.

Výše nedočerpaných peněz je 1,7 miliardy korun. „Mezi poslední vyplacené projekty patří například doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť Krajské zdravotní či rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji,“ doplnil Žinčík.

Evropské peníze získaly i pachuť zločinu, a to kvůli údajným machinacím při jejich rozdělování. Pomyslný trestný bič nejprve vypráskal úředníky. Exšéf úřadu Petr Kušnierz si odpykává za ovlivňování dotačních projektů sedmiletý trest. S policií spolupracoval a kriminalisté na základě jeho svědectví následně obvinili dalších 26 lidí, mezi nimiž jsou exhejtmani, vysocí úředníci i podnikatelé.

Vyšetřování má na starosti Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). „Neposkytujeme informace o jednotlivých krocích. Jakmile bude vyšetřování ukončeno, budeme veřejnost informovat,“ řekla za NCOZ Iva Knolová.

Tehdejší pracovník dotačního úřadu Leo Steiner jako první před lety upozornil na údajné manipulování s evropskými dotacemi:

„Kradlo se neuvěřitelně, snad se to nikdy nebude opakovat"

Jako vysoký úředník ROP Severozápad začal před šesti lety Leo Steiner upozorňovat na nekalé praktiky při rozdělování peněz z EU. Od té doby čelil politickému tlaku i výhrůžkám. Na konci jeho snažení je dnes 26 obviněných.

Jak moc se podle vás daří kauzu údajných dotačních podvodů vyšetřit?

To, co jsem tvrdil ve vztahu k transparentnosti, se už prokázalo pravomocnými rozsudky. Prvním byl Kušnierz s partou vymahačů, následovali další, jako exnáměstek hejtmanky Kouda. Naposledy jsem u policie byl vypovídat před rokem. Bylo to náročné, v Bartolomějské ulici proti mně sedělo asi dvacet advokátů.

Víte, kolik zhruba projektů mohlo být zmanipulovaných?

Policie vyčíslila škodu na 14 miliard, což odpovídá všem projektům, které byly do roku 2012, tedy před uzavřením programu, podpořeny. „Cinknuté“ byly velké projekty ve vztahu k veřejným zakázkám a ve vztahu k předraženosti, čímž se ale bohužel nikdo nezabývá.

Kolik si myslíte, že by obviněných mělo reálně být?

Do celého systému se zapojily desítky lidí. O zmíněné 3 až 5 miliard z předražení se podělilo kolem 80 až 120 lidí. I tihle by tedy měli být mezi obviněnými. Pořád se vše točí kolem politiků a úředníků, ale na stavební firmy se zapomíná. Kradlo se neuvěřitelně a buranským způsobem, snad už se nic podobného nebude opakovat.