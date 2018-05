Falešní zaměstnanci vodáren obcházejí byty. Cílí na seniory

Výroba - Výroba Technici elektronici přístrojů, strojů a 30 000 Kč

Technici v ostatních průmyslových oborech procesní inženýr. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 20. Poznámka: místo výkonu práce: Žatec, Obránců mířu 2767, Do našeho týmu hledáme profesionály, kteří mají minimálně přes 3 roky zkušeností s pracemi ve výrobě pneumatik. We are searching for specialists in process engineering. With over three years of experince in the field of tire manufacturing. , kontakt:tel.: 608528991, e-mail: gromanova@megasolution.cz. Pracoviště: Megasolution s.r.o., pracoviště žatec, třída Obránců míru, č.p. 2767, 438 01 Žatec 1. Informace: Růžena Gromanová, +420 608 528 991.