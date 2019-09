Pořádání farmářských trhů na Mírovém náměstí v Lounech v roce 2020 schválili tamní radní.

Farmářské trhy v Lounech | Foto: Ladislav Bába

Akce se budou konat v pravidelných termínech vždy v sobotu jednou za dva týdny od 15. února do 21. listopadu v době od 6 do 13 hodin. Zároveň radní schválili pořádání vánočních trhů vždy v sobotu jednou za týden od 5. do 19. prosince, a to rovněž v době od 6 do 13 hodin.