Farnost v Liběšicích vyhlásila sbírku na druhý zvon pro kostel

Liběšice - Jeden krásný zvon se podařilo získat díky sbírce a vyzvednout do věže loni v listopadu.

Kostel v Liběšicích má nový zvon. Do věže ho vyzvedl jeřáb Foto: Deník/Petr Kinšt

Farnost v Liběšicích vyhlásila finanční sbírku na druhý zvon pro tamní poutní kostel svatého Martina a Navštívení Panny Marie. Díky úspěšné první sbírce má od loňského listopadu nový zvon, jeho pořízení vyšlo na 700 tisíc korun. „Díky úspěšné sbírce se celou částku na první zvon podařilo vybrat. Proto jsme se rozhodli, že je třeba udělat další krok,“ sdělil otec Vilém Marek Štěpán z liběšické fary.

První zvon váží 553 kilogramů, druhý zvon by měl být o něco menší vážit by měl 400 kilogramů. Vybrat je třeba 530 tisíc korun. Za posledních sto let přišel kostel v Liběšicích kvůli dvěma světovým válkám o osm zvonů, materiál z nich se využil pro výrobu zbraní.