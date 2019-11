Na téměř tunový zvon je potřeba vybrat 900 tisíc korun. „Máme asi jednu třetinu. Výrobce zvonu na jeho zaplacení nijak nepospíchá, věřím, že se podaří peníze postupně nasbírat,“ sdělil otec Vilém Marek Štěpán z liběšické fary.

Za posledních sto let přišel kostel v Liběšicích ve dvou světových válkách o celkem osm zvonů. V letech 1917 a 1942 byly zrekvírovány, materiál z nich se využil pro výrobu zbraní. Po 100 letech, v roce 2017, se do kostela vrátil první větší zvon. Zasvěcen je Marii, váží 550 kilogramů a vyšel na 700 tisíc korun. Loni do Liběšic dorazil druhý zvon, Martin. Váží 400 kilogramů a stál 530 tisíc korun. Třetí, největší a nejdražší, je zasvěcený Josefovi.

Kromě drobných dárců přispěli na zvony sponzoři i obec Liběšice. Tamní zastupitelé schválili na začátku listopadu finanční dar 100 tisíc korun na třetí zvon. Liběšice přispěly také v minulých letech. „Nové zvony v kostele jsou i pro obec velkou událostí,“ řekl starosta Petr Valenta.

Zatímco první zvon je v liběšickém kostele od listopadu 2017 a jeho zvuk se nese nad vesnicí a jejím okolím, další dva se tam jeřábem usadí až příští rok. „V současné době probíhají opravy statiky věže. Až skončí, oba zvony do ní namontujeme. Bude to zřejmě na jaře příštího roku,“ vysvětlil Vilém Marek Štěpán.

Výroba zvonů je velmi nákladná. Kilogram zvonoviny, což je velmi tvrdý bronz, tedy slitina mědi a cínu, vyjde na zhruba tisíc korun.

Vyráběla rodina s dlouhou tradicí

Všechny tři zvony vyrobila pro liběšický kostel rodinná firma s několikasetletou tradicí Rudolf Perner v německém Pasově.

Kostel svatého Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích patří pro věřící mezi nejvýznamnější v celém regionu. Vznik tohoto poutního místa je spojen se zjevením Panny Marie v sousední vesnici Klůček, kde se na její přímluvu zachránil při povodni tonoucí jistý sedlák s malým synkem. To se stalo v roce 1743.

Vznik poutního místa si připomínají v Liběšicích každý rok, konkrétně v červenci, kdy se tam koná začátkem měsíce tradiční pouť s procesím od kapličky Zjevení Panny Marie v Klůčku do Liběšic.