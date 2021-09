Představí se všechny sportovní kluby v Lounech, které budou prezentovat svou činnost. Děti budou mít možnost soutěžit v zábavných sportovních disciplínách o zajímavé ceny. „Zajímavé to bude i pro rodiče, kteří se třeba rozhodují, jakému sportu se jejich dítě bude věnovat. Na místě budou trenéři jednotlivých klubů, kteří mohou rodičům poradit, jaké má jejich dítě sportovní vlohy a na jaký sport se hodí,“ zve lounský místostarosta Milan Rychtařík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.