Festival ve Vroutku snad už letos proběhne, věří jeho pořadatelé

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Malé městečko Vroutek na Podbořansku je řadu let pevně spjato s jedním z nejnavštěvovanějších českých hudebních festivalů – Rock For Churchill. V srpnu, kdy se v areálu tamní myslivny koná, se do města pravidelně sjíždějí tisíce fanoušků muziky.

Kostel sv. Jakuba Většího ve Vroutku. | Foto: Deník / Petr Kinšt

Loni tomu bylo ale jinak. Kvůli pandemii covidu a vládním opatřením se festival konat nemohl. Pořadatelé jej proto zrušili. Jeho letošní ročník naplánovali na poslední víkend v srpnu, tedy na pátek 27. a a sobotu 28. A věří, že se uskuteční. „Program už máme hotový, kompletně jsme ho překlopili z loňského roku, kdy se festival neuskutečnil,“ řekl za pořadatele Kamil Šír. Zdroj: DeníkVystoupí například Enter Shikari, GusGus, Asian Dub Foundation, Mal Élevé, Monkey Business, Polemic & Medial Banana, Sto zvířat, MYDY, Pipes and Pints.



Vstupenky zakoupené na neuskutečněný festival v loňském roce zůstávají v platnosti. „Někteří lidé vstupenky vrátili, ale většina si je ponechala,“ sdělil Kamil Šír. Vstupenky na festival v roce 2021 jsou v předprodeji, velký zájem o ně ale není. „Pořád bohužel chybí lidem ta jistota, že festival bude,“ vysvětluje Kamil Šír. Chybí nám setkávání s přáteli, snad se to zlepší, věří starosta Vroutku Přečíst článek › Festival Rock for Churchill se zrodil v roce 2000 jako benefiční akce na podporu tamního unikátního románského kostela sv. Jakuba Většího ze 13. století. První tři roky šlo o jednodenní festival, kde vystupovaly převážně regionální kapely. V roce 2004 pořadatelé festival rozšířili na dva dny a začala se na něm objevovat velká jména hudební scény.



„Výtěžek z festivalu už na kostel nejde, i tak z něj má naše město peníze,“ sdělil vroutecký starosta Jaromír Kubelka. Město je vlastníkem kostela sv. Jakuba Většího, využívá ho k občasným společenským a kulturním akcím.



Peníze z festivalu jdou do místních komunit. A to prostřednictvím Oranžového kola Nadace ČEZ. Kolik peněz nadace věnuje, rozhodují návštěvníci festivalu svým šlapáním. „Peníze už dostali například naši dobrovolní hasiči, knihovna, šly také na vybavení základní a mateřské školy či domova pro seniory,“ vypočetl vroutecký starosta.

Pomůžeme vašemu novoročnímu odhodlání. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k unikátnímu seriálu o hubnutí. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu