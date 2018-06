Filip Naxera je mistr Evropy v lovu kaprů. Titul vylovil v Katlově

Žatec /FOTO/ - Žatecký junior dotáhl český tým k vítězství v lovu kaprů. Jeho parťákem byl Adam Kořánek z Benešovska.

Filip Naxera ze Žatce je nejlepším lovcem kaprů mezi juniory v Evropě. Ve dvoučlenném týmu s Adamem Kořánkem z Benešovska vyhráli juniorské mistrovství Evropy, které se konalo v minulých dnech na jezeře v Katlově u Kutné Hory. Tyto závody poprvé v historii vyhrál tým z České republiky, druzí skončili Němci, třetí Rusové.

„Byly to nervy až do konce. V samém závěru několikadenních závodů, kdy už jsme věděli, že nic nechytíme, tahali Němci naproti nám z vody velkou rybu. Jejich kapr měl necelých 15 kilo, kdyby měl o jedno víc, zvítězili by oni,“ vyprávěl 17letý student žatecké střední zemědělské školy Filip Naxera.

Spolu se 14letým Adamem, se kterým se před časem seznámil na rybářském soustředění, v květnu vyhráli na tom samém místě republikový šampionát. Díky tomu se probojovali na mistrovství Evropy.

O titul evropského šampiona soutěžilo 13 týmů. Vyhrál ten, jehož součet hmotnosti tří největších kaprů byl nejvyšší. Jediní Češi se dostali přes celkových 50 kilogramů, a to s kapry o váze 19,36, 15,56 a 15,46 kilogramu. „Toho prostředního kapra jsme chytili ve čtvrtek ráno. Postupně jsme se pak propadli až na páté místo v průběžném pořadí. Během poslední noci z pátku na sobotu se nám povedlo chytit největšího kapra a hned po něm toho třetího,“ popsal Filip Naxera.

Rybařině se věnuje od druhé třídy, tedy asi devět let. „Hodně ho to baví, chtěl by se tím i živit. Už se těší, až za pár měsíců dostane řidičský průkaz, aby mohl jezdit na ryby sám,“ řekl Filipův otec Miroslav Naxera.

Jezero Katlov je mezi českými rybáři vyhlášené. Majitelem je Jakub Vágner, zřejmě nejznámější český rybář. Oběma českým šampionům při slavnostním vyhlášení výsledků předával cenu.