Peruc - Část návštěvníků znovuotevřené expozice o světoznámém malíři volá po vystavení autentického nábytku a dalších dokumentů a věcí. Podle správců expozice ale prý nejsou vhodné podmínky a koncepce výstavy je jiná.

Slavnostní znovuotevření pamětní síně Emila Filly v Peruci | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

„Je fajn, že se po téměř čtyřech letech obrazy Emila Filly a expozice o něm vrátily na perucký zámek, je to skvělá zpráva, ale… Dochován byl nábytek, fotografie a další dokumenty z Fillova pobytu na Lounsku, proč nejsou vystavené? Určitě by to expozici oživilo," tvrdí část návštěvníků jeho pamětní síně, přidávají se i zástupci rodiny malíře, který v Peruci žil, tvořil a oblíbil si ji.

Správce výstavy, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, ale oponuje, že koncept současné výstavy je jiný, volně postavený nábytek by se nehodil, navíc jsou složité podmínky ve zchátralém peruckém zámku.

Jak to opravdu vypadalo?

Emil Filla se vrátil do Peruce. Po několika letech a veřejnost návrat jednoznačně vítá. Část lidí ale mluví o možném zlepšení expozice. „Jsem samozřejmě rád, že je opět otevřeno, že lidé opět uvidí ta krásná díla. Peruc není místo, kam Filla jen tak přišel, něco namaloval a zase šel. On tam žil, měl ji rád, hodně pracoval. Je proto trochu škoda, že se nepodařilo vytvořit autentické prostředí, jak to opravdu vypadalo. Vystavit autentický nábytek, předměty s kterými žil. Zaměřit se na jeho osobní život přímo v Peruci, " lituje Jindřich Krejčí, synovec známého malíře.

Přidávají se i další návštěvníci a hlavně pamětníci dřívější expozice, ve které byl v minulosti Fillův nábytek vystaven. Shodují se jednoznačně, že vítají návrat malířova odkazu do Peruce, považují to za skvělou zprávu, zároveň si ale myslí, že by šlo výstavu ještě zlepšit. „Lidé by se mohli procházet mezi nábytkem, který používal i Filla, výstavní síň je prostorná, nadýchat se atmosféry. Pěkné by byly i další fotografie z jeho pobytu na Peruci. Některé tam sice jsou, ale mohlo by jich být více," shodl se například hlouček návštěvníků přímo z obce při nedávném znovuotevření Pamětní síně Emila Filly.

Dřívější instalace nebyla autentická!

Část Fillovy umělecké sbírky, kterou malíř odkázal státu, ale také nábytek a další dokumenty vlastní v současné době Ústecký kraj. Pro něj expozici na Peruci spravuje Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Podle vedení galerie není možné v současné době splnit přání části návštěvníků, kteří by rádi expozici ještě rozšířili. „Rekonstrukce autentického prostředí, v němž umělec žil a tvořil, je diskutabilní a ve skutečnosti nereálná. Od roku 1953, kdy Emil Filla zemřel, není zachována žádná autentická dokumentace. V 70. letech 20. století vznikla pouze stylizovaná instalace, která obsahovala různé kusy mobiliáře, ale v žádném případě nebyla autentická," říká pro Deník Alica Štefančíková, ředitelka Galerie Benedikta Rejta v Lounech.

Její oponenti tvrdí, že s „umístěním" nábytku by mohli pomoci synovci malíře, kteří s Fillou trávili čas v Peruci. Také při znovuotevření jeden z nich vyprávěl, kde co stálo a vzpomínal. A připomínají, že jim nejde o zcela autentické rozmístění, ale o ukázku z umělcova života.

Jenže i kdyby se podařilo tohle vyřešit, jsou prý i další problémy. A to hlavně technické. Výstavní síň je totiž součástí zámku, jejž vlastní dva britští majitelé, kteří se o něj příliš nestarají a rádi by ho prodali. V posledních letech památka rychle a hodně chátrá. „Je nutné zdůraznit, že se nacházíme v situaci, kdy obnovujeme expozici v naprosto nevyhovujících podmínkách, kdy prostory jsou bez kanalizace a v zimních měsících i bez vody, s okenními a dveřními výplněmi v dezolátním stavu. Hrozí také lupiči a vandalové. Je nutné všechny předměty v mimosezónním čase stěhovat z Peruce do bezpečí za vysokých nákladů na transport, při kterém je také nebezpečí poškození," pokračuje ve zdůvodňování, proč se zatím rozšíření expozice v Peruci nepřipravuje, Alica Štefančíková.

Obrazy by mohl doplnit i Fillův nábytek a dokumenty, míní lidé

Oponenti ale tvrdí, že by šlo problémy i tak vyřešit. Nábytek a dokumenty by podle nich mohly být vybrány citlivě, aby nerušil a nebylo obtížné jej případně přemístit.

Vedení galerie trvá na tom, že nábytek rozmístěný po výstavní síni by spíše narušoval ideu a koncepci výstavy. Návštěvníky by údajně rušil. „Je otázka, zda je důležitější vystavit psací stůl a mobiliář nebo malířovo dílo. Osobně se domnívám, že dílo. Musíme si také uvědomit, že při komponování expozice je nutné ctít nosnou ideu a je těžké doplňovat ji předměty podle přání jednotlivců, ať už návštěvníků nebo pozůstalých. Dovolím si tedy tvrdit a stát za tím, že současná instalace je kvalitativně na zcela vyšší úrovni než ta v minulosti," dodala ředitelka Galerie Benedikta Rejta. V expozici je Fillův pobyt v Peruci prý dostatečně, i obrazově, připomenut.

Pamětní síň Emila Filly byla v Peruci v jednom z křídel tamního zámku v polovině května znovuotevřena po téměř čtyřech letech. Na slavnost se přišly podívat stovky lidí z městyse, ale i širokého okolí. Otevření vyvolalo hlavně pozitivní ohlasy.

Pamětní síň byla uzavřena v listopadu 2011, kdy zloději ukradli čtyři obrazy v hodnotě desítek milionů korun. Policie je rychle našla, kvůli špatnému stavu zámku a riziku další krádeže byly ale odvezeny do bezpečí i další díla. Po několika letech a složitých vyjednáváních hlavně s majiteli zámku se podařilo expozici obnovit. Proběhly stavební úpravy, lepší je bezpečnost, dílo hlídá non stop ochranka, kterou platí kraj a stojí 1,5 milionu korun ročně. V Peruci jsou aktuálně vystavena díla hlavně z období, kdy tam Filla tvořil. Jde o originály z cyklu Českého středohoří a lidových písní, ale i další exponáty.

Emil Filla žil a tvořil v Peruci od roku 1947, kdy dostal do užívání jedno z křídel peruckého zámku, do roku 1952. Tedy téměř do své smrti. Za Fillou, světoznámým malířem, na zámek přijížděla celá řada osobností kulturního života. Pracoval v Peruci velmi intenzivně, pobýval tam většinou od dubna od října. Pracoval od rána do noci. Velice často vyjížděl do okolní přírody a maloval, právě například cyklus České středohoří.