Peruc, Louny - Zámek v Peruci prochází rekonstrukcí. Dílo známého malíře má být příští rok vystaveno v Lounech, další rok už se má vrátit na zámek.

Dernisáží skončila letošní velmi zkrácená sezona v Pamětní síni Emila Filly v Peruci. Filla z Peruce zase mizí, tentokrát ale snad dočasně, měl by se za dva roky vrátit. Díla se budou stěhovat do depozitářů, rokokový zámek, včetně křídla, kde světoznámý malíř žil a kde jsou jeho obrazy vystavené, se kompletně opravuje. Příští rok by měla díla být vystavena v Lounech.

Fillovy obrazy a připomínka jeho pobytu se přitom do Peruce po několikaleté přestávce vrátily teprve loni, kdy se konečně podařilo vyřešit složitý stav po krádeži z roku 2011. Zámek ale dál chátral a poté, co ho letos koupil nový majitel, se začal kompletně rekonstruovat. Pamětní síň se přesto otevřela, nyní se ale kraj a nový majitel dohodli na opravách i křídla, kde Fillův odkaz navštěvují turisté a znalci umění. „Neopouští se nám síň lehce, pokoušeli jsme se celou dobu ducha Emila Filly v těchto prostorách dobře opatrovat. Doufáme, že za dva roky se sem vrátíme, v dobrých podmínkách, tak abychom mohli mistrův odkaz dál naplňovat," řekla na tiskové konferenci při příležitosti uzavření Alica Štefančíková, ředitelka Galerie Benedikta Rejta, pod kterou perucká síň patří.

Díla by mohla být k vidění v Lounech

Fillovo dílo by ale nemělo zůstat v depozitářích, kam se nyní přesune, dlouho. Křídlo zámku, kde malíř dříve žil a pracoval, musí galerie vyklidit do konce července. „Plánujeme, že dočasně by Fillovo dílo mělo být příští rok vystaveno v Lounech v Galerii Benedikta Rejta. A další rok už snad zase v Peruci," uvedla Štefančíková s tím, že otevírat by se mělo v květnu.

Jenže, má to háček… Galerie Benedikta Rejta je prozatím uzavřená, je také ve špatném technickém stavu. A už dlouho. Kraj a galerie se ale prý budou snažit, aby termín v příštím roce stihly, aby Fillovy obrazy mohly být v Lounech dočasně vystaveny. „Věříme, že se nám podaří prostory v Lounech opravit a připravit. Termín bude napjatý, ale věříme, že to půjde," vysvětlila Alica Štefančíková.

Malířův odkaz

Podle nových majitelů zámku by opravy měly skončit v červnu 2018. S krajem mají dohodu, že poté se tam pamětní síň a díla slavného malíře vrátí. „Je dobře, že se podařilo památku zachránit, že má zámek nové majitele, kteří se o něj budou starat, že se opravuje. Naší prioritou je, aby zůstal naplněn malířův odkaz, aby pamětní síň zůstala v Peruci, o to budeme usilovat a věříme, že se ji podaří navrátit. S novými majiteli byla sepsána smlouva, pokud bude dodržena, budeme se moci vrátit," ujistil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, že kraj chce i nadále v Peruci síň provozovat.

Novým vlastníkem zámku je Dominika Matušová, za projektem obnovy ale stojí také Pavel Ondráček, majitel úspěšného konceptu zámku a středověké krčmy v Dětenicích. V Peruci chtějí údajně zámek proměnit do pohádkového duchu. Zámek byl po letech chátrání ve velmi špatném stavu, odstraňovat se bude dřevomorka, pokládat se budou nové podlahy a dělat se budou další a další práce.

Také noví majitelé do budoucna i nadále počítají s Fillovou pamětní síní. Rádi by jí ale údajně rozšířili. Kraj se s nimi chce domluvit, přiznává ale, že jednání jsou někdy složitá, věří ale v kompromis. Jak bude po návratu Fillova síň vypadat, zatím dohodnuto není. Dojednán je zatím jen její návrat. Kraj, jako správce Fillova odkazu musí dbát také na bezpečnost děl. „Věřím, že to dobře dopadne, že smlouva bude dodržena a Filla se na Peruc vrátí," dodal Bubeníček. Kraj má na užívání křídla zámku, kde je síň, věcné břemeno.

V návrat děl, a také opravený „pohádkový" zámek také věří perucký starosta Radomír Bláha. Doufá, že do městysu zamíří více turistů.

Obrazy Emila Filly patří k Peruci na Lounsku již od roku 1963, kdy byla pamětní síň při příležitosti desátého výročí malířovi smrti otevřena. Malíř část svého díla věnoval státu, ale s podmínkou, že bude vystaveno právě v Peruci.

Síň byla dvakrát vykradena

V posledních desetiletích byla síň v Peruci dvakrát vykradena. Poprvé v roce 1991, pachatelé byli krátce poté zadrženi a ukradená díla jen drobně poškozena, byla zrestaurována. Podruhé v roce 2011, kdy během čtyř minut zloději vzali čtyři obrazy v hodnotě desítek milionů. Byli také vypátráni, později odsouzeni. Díla policie také našla, opět s drobnými poškozeními a byla opět opravena a vrácena správci Fillova odkazu. Poté byla několik let síň v Peruci kvůli špatnému stavu a nebezpečí další krádeže uzavřena, podařilo se jí znovu otevřít až v loňském roce.

Emil Filla žil a tvořil v Peruci od roku 1947, kdy dostal do užívání jedno z křídel zámku, do roku 1952. Tedy téměř do své smrti. „V Peruci Filla velmi pilně pracoval ve svém letním ateliéru, každé léto. Vyjížděl do přírody a maloval," popisuje Fillův život v Peruci Alica Štefančíková z lounské Galerie Benedikta Rejta. Za malířem na zámek přijížděla celá řada osobností tehdejšího kulturního života.